Clemente Russo è un concorrente della sedicesima edizione de L'isola dei Famosi e partecipa in coppia insieme alla moglie Laura Maddaloni. Campione di boxe, alle Olimpiadi di Pechino stava per conquistare l'oro: infatti Clemente Russo ha battuto Wilder e Usyk, ma in finale ha perso contro Rakhim Chakhkiev. Non è la sua prima partecipazione a un reality: nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello Vip, ma è stato espulso per alcune frasi violente dette mentre commentava con Stefano Bettarini le sue vicende di Simona Ventura.

Clemente Russo: sommario

Quanti anni ha Clemente Russo? Carta d’identità

La carriera sportiva di Clemente Russo

La carriera televisiva di Clemente Russo

Il matrimonio di Clemente Russo con Laura Maddaloni

Clemente Russo su Instagram

Clemente Russo, i problemi di salute della figlia e altre curiosità

Il video della squalifica di Clemente Russo al Grande Fratello Vip

Quanti anni ha Clemente Russo? Carta d’identità

Nome e cognome: Clemente Russo

Luogo di nascita: Caserta

Data di nascita: 27 luglio 1982

Età: 39 anni

Peso: 96 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Professione: ex pugile

Segno zodiacale: Leone

Curiosità: viene soprannominato White Hope e Tatanka

La carriera sportiva di Clemente Russo

Clemente Russo è il pugile con il maggior numero di incontri disputati in tutte le sigle dilettantistiche e in tutte le categorie della boxe in Italia.

Nel suo palmarès figurano: due medaglie d'argento vinte rispettivamente alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, due medaglie d'oro conquistate ai Mondiali di Chicago 2007 e Almaty 2013, una medaglia d'oro vinta ai Campionati EU di Cagliari 2005 e una d'argento a quelli di Dublino 2007, e due medaglie d'oro vinte ai Giochi del Mediterraneo di Almeria 2005 e Pescara 2009.

In tutta la sua carriera ha partecipato a quattro Olimpiadi (nel 2016 Clemente Russo non si è qualificato per le Olimpiadi di Rio), cinque mondiali, tre europei, due Giochi del Mediterraneo e tre campionati dell'Unione Europea.

La carriera televisiva di Clemente Russo

Clemente Russo debutta in televisione nel 2008 partecipando alla terza edizione del reality show La Talpa, classificandosi secondo.

Nel 2014 è tra gli inviati di Mistero, programma di divulgazione pseudoscientifica di Italia 1.

Nel 2016 è tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip, ma Clemente Russo viene squalificato dal GF Vip dopo 15 giorni per aver pronunciato delle frasi violente durante una conversazione con Stefano Bettarini. I due parlavano delle vicende personali tra Bettarini e l'ex moglie Simona Ventura e Russo, commentando una presunta scoperta di tradimento della moglie da parte di Bettarini, ha detto: "L'avrei lasciata morta nel letto". Al suo ingresso nello studio del GF Vip, dopo la squalifica, Clemente Russo si scusa con Simona Ventura e con tutto il pubblico del reality, dicendo di essere stato frainteso e di aver detto quella frase sono per dare sollievo a Bettarini, in quanto durante la conversazione percepiva la sua sofferenza a causa di questo presunto tradimento.

Torna nel mondo del reality nel 2022, partecipando a L'Isola dei Famosi in coppia con la moglie Laura Maddaloni.

Il matrimonio di Clemente Russo con Laura Maddaloni

Clemente Russo e Laura Maddaloni si conoscono nel 2005 durante i Giochi del Mediterraneo di Almeria. Convolano a nozze nel 2008 e dalla loro unione nascono tre figlie: Rosy e le gemelle Jane e Janet. I due rinnovano le promesse nel 2017 in diretta da Barbara d'Urso.

Clemente Russo su Instagram

Clemente Russo ha un profilo Instagram seguito da 276.000 follower, in cui racconta non solo le sue sessioni in palestra, ma anche la quotidianità fatta di famiglia e tanti hobby, come l'equitazione.

Clemente Russo, i problemi di salute della figlia e altre curiosità

Jane e Janet, le gemelle di Clemente Russo, hanno lottato per la vita fin dalla nascita.

Infatti sono nate premature (di 30 settimane) e per quattro mesi sono state in un'incubatrice. Janet successivamente, come dichiarato dalla moglie di Russo a Verissimo, per motivi di salute sconosciuti ha trascorso otto mesi in terapia intensiva.

Alle Olimpiadi di Pechino del 2008 Clemente Russo è stato il portabandiera della Nazionale Italiana durante la cerimonia di chiusura.

Il video della squalifica di Clemente Russo al Grande Fratello Vip

È il 2016 e Clemente Russo è un concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. A causa di alcune affermazioni violente dette durante la permanenza nella casa, il pugile viene espulso dal reality.