Neanche il tempo di festeggiare a dovere la vittoria della Vuelta España e Remco Evenepoel è subito volato in Australia, dove è atteso tra i principali protagonisti dei Mondiali di ciclismo. Chiusa l'avventura spagnola, il campione della Quick-Step è partito per Wollongong, sede della rassegna iridata, dove è atterrato martedì 13 settembre. Evenepoel si è subito unito al resto della squadra, già presente in Australia con l'altro leader Wout van Aert agli ordini del Ct Sven Vanthourenhout. Il vincitore della Vuelta parteciperà sia alla gara a cronometro di questi Mondiali, in programma nella giornata d'apertura di domenica 18, che a quella in linea del 25, e promette spettacolo in entrambe le corse.

Evenepoel: 'Secondo o decimo non cambia la mia stagione'

L'avventura australiana di Remco Evenepoel è iniziata però con un piccolo contrattempo. Il campione belga ha saltato il primo allenamento che avrebbe dovuto svolgere con il resto della squadra. A causa della stanchezza accumulata alla Vuelta, nel lungo volo aereo e per il cambio di fuso orario, otto ore tra l'Europa e l'Oceania, il corridore della Quick-Step è rimasto a dormire più a lungo del previsto. Evenepoel ha poi fatto una breve sgambata, pedalando per 24 chilometri sulle coste vicino a Wollongong per poi fare ritorno in albergo.

Il belga ha quindi parlato in conferenza stampa della cronometro che lo attende domenica e in cui andrà a caccia del titolo, dopo le due medaglie già ottenute in passato in questa prova.

"Voglio vincere, ma non voglio dire che sono il favorito. Ho appena vinto la Vuelta. Finire secondo o decimo nei Mondiali a cronometro non cambierà la mia stagione" ha commentato Remco Evenepoel.

Cento telai speciali per la vittoria alla Vuelta Espana

Mentre Evenepoel sta cercando di riconcentrarsi sulla sfida iridata dopo l'euforia della Vuelta, la Specialized ha preparato una bicicletta del tutto speciale per celebrare la vittoria nella corsa a tappe iberica.

La casa costruttrice che fornisce la Quick-Step ha realizzato un'edizione limitata del telaio che il giovane campione belga ha utilizzato nell'ultima tappa della Vuelta.

Si tratta di un telaio Tarmac SL7 di colore rosso fiammante, come la maglia indossata dal leader della Vuelta. Il telaio è impreziosito da alcuni particolari personalizzati per celebrare Remco e il suo successo, come il badge con il nome del campione, la bandiera belga, il numero 22 (l'età di Evenepoel e l'anno della vittoria) e una frase ispiratrice, "Questo è solo l'inizio". Il telaio è stato prodotto in cento esemplari.