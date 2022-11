Quasi dieci mesi dopo la conquista della medaglia d'oro ai Mondiali di ciclocross, è finalmente arrivato per Tom Pidcock il momento di sfoggiare in gara la sua maglia iridata. Il campione britannico ha fatto irruzione nella stagione del ciclocross nella tappa di Merksplas del Superprestige. La prima in maglia di Campione del Mondo non è stata molto fortunata per Pidcock, protagonista di una prova opaca. Il corridore della Ineos è ben presto scivolato lontano la lotta per le posizioni sul podio, e nella parte finale della corsa è incappato anche in una caduta.

Il successo è andato al belga Laurens Sweeck, davanti all'olandese Lars Van der Haar, mentre Pidcock ha chiuso con un anonimo settimo posto e una caduta.

Ciclocross, Sweeck subito al comando

Il fitto calendario della stagione di ciclocross ha proposto per questo sabato 19 novembre la tappa di Merksplas del Superprestige. La corsa era particolarmente attesa per l'esordio stagionale del Campione del Mondo Tom Pidcock. Chiusa l'annata del ciclismo su strada, il britannico della Ineos si è preso qualche settimana di pausa per poi riprendere la preparazione e fissare qui il primo impegno nel ciclocross. Pidcock si è avvicinato al debutto tenendo un profilo molto basso, e la corsa ha confermato che le sue gambe hanno bisogno di un po' di rodaggio per poter girare al ritmo dei migliori, che già da un paio di mesi stanno gareggiando a pieno regime.

La corsa di Merksplas si è svolta in una giornata grigia, su un circuito molto bello e completo, caratterizzato da un passaggio impegnativo sulla sabbia. Nei primi giri si è subito avvantaggiato Laurens Sweeck, apparso in grandi condizioni di forma nelle ultime settimane. Il belga ha imposto un ritmo molto incisivo e non ha commesso errori, riuscendo a guadagnare una ventina di secondi su Lars Van der Haar, che ha staccato tutti gli altri.

Vanthourenhout completa il podio

Sweeck e Van der Haar hanno fatto una certa differenza sul resto dei corridori, ma il belga non ha mai lasciato spazio ad una possibile rimonta del Campione d'Olanda. Dietro ai primi due si è accesa la battaglia per il podio tra il Campione d'Europa Michael Vanthourenhout e Eli Iserbyt. Come spesso gli accade quando è sotto pressione, Iserbyt ha finito per pasticciare molto nell'ultimo giro, lasciando via libera a Vanthourenhout.

Laurens Sweeck è andato a vincere al termine di una prova solida e senza incertezze, con Van der Haar al secondo posto e Vanthourenhout a completare il podio. Tom Pidcock ha provato a tenere il passo dei migliori nelle fasi iniziali, ma il britannico ha dimostrato di non avere ancora la brillantezza e il ritmo giusto. Il Campione del Mondo è uscito dalla lotta per il podio ed è anche stato attardato da una caduta. Ala fine Pidcock ha concluso al settimo posto a 1'25'' dal vincitore.

La gara femminile di Merksplas è andata all'olandese Ceylin del Carmen Alvarado, tornata ad alti livelli in queste ultime settimane dopo un lungo periodo di difficoltà. L'ex Campionessa del Mondo ha staccato le connazionali Denise Betsema e Inge Van der Heijden.