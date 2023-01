In un momento in cui il Ciclismo professionistico è sempre più alla ricerca di ogni minimo miglioramento, sta assumendo un ruolo via via più importante la nutrizione. Le squadre più forti e attrezzate, anche dal punto di vista finanziario, stanno cercando nuove strade per ottimizzare questo aspetto. Negli ultimi anni la Jumbo-Visma ha dato una svolta alla cura dell'alimentazione utilizzando un'app specificamente preparata. Si tratta di uno strumento che guida gli atleti nella nutrizione, sia nelle quantità che nelle tempistiche, e anche questo è ritenuto uno dei motivi del successo del team di Wout van Aert.

Da quest'anno anche la squadra del grande rivale del fuoriclasse belga, la Alpecin-Deceuninck di Mathieu Van der Poel, si avvarrà di un'app simile, ma che introdurrà anche delle nuove funzioni per arrivare a un monitoraggio ancora più completo e raffinato.

Roodhooft: 'Se lavorassimo come nel 2019 non vinceremmo più'

A questo scopo la Alpecin ha avviato una collaborazione con Foodmaker, società che distribuisce i prodotti alimentari, soprattutto biologici, in numerosi negozi e supermercati, oltre a gestire 22 ristoranti con il proprio marchio. Il team olandese si è avvalso dell'esperienza dei suoi nutrizionisti per creare un'app che aiuterà Van der Poel e compagni nell'alimentazione e non solo.

"Foodmaker ha le risorse e le conoscenze per garantire che possiamo fare un passo avanti nel campo della nutrizione", ha spiegato Christoph Roodhooft, team manager del ream Alpecin-Deceuninck. Il manager della squadra olandese ritiene che questo collaborazione sia fondamentale per continuare a essere competitivi ai massimi livelli, vista la continua evoluzione che sta segnando gli ultimi anni nel campo della nutrizione.

"Se lavorassimo ancora come nel 2019, quando Mathieu Van der Poel ha vinto l'Amstel Gold Race, non saremmo più neanche nelle foto. C'è una competizione in corso tra le squadre in questo settore", ha dichiarato Roodhooft.

Ciclismo, un'app per guidare i corridori nell'alimentazione

Il responsabile delle prestazioni del team Alpeci- Deceuninck, Kristof De Kegel, ha spiegato che questa app renderà possibile personalizzare i programmi nutrizionali corridore per corridore.

"Lavoriamo già da quattro anni con i nostri cuochi e dei piani nutrizionali basati sul peso e sul tipo di ciclista, ma i nostri corridori e sicuramente Mathieu Van der Poel ci chiedevano di avere dei programmi nutrizionali individuali. Per farlo avevamo bisogno di un'app", ha raccontato De Kegel, spiegando però che questo nuovo supporto non sarà applicato in maniera rigida. "I nostri corridori hanno dei dubbi a tavola. Quanti carboidrati posso assumere e quali? L'obiettivo è di togliere loro questo stress grazie all'app, che fa i calcoli per loro. Non è un sistema di controllo, ma di guida", ha spiegato De Kegel.

Lieven Vanlommel, CEO di Foodmaker, ha spiegato che questa app andrà anche oltre alle esigenze di stilare un piano nutrizionale personalizzato, ma darà ai corridori della Alpecin tante nuove funzioni, monitorando la qualità del sonno, l'assunzione di liquidi e la sudorazione.