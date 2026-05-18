Dopo il giorno di riposo, il Giro d'Italia di ciclismo riparte martedì 19 maggio con la decima tappa, uno dei punti chiave dell'intera corsa. E' infatti in programma la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Il tracciato molto veloce preannuncia delle differenze di tempo importanti tra i corridori più portati a questo specifico sforzo e gli scalatori puri. Tra gli uomini di classifica dovrebbero essere Jonas Vingegaard e Thymen Arensman ad avvantaggiarsi da questa giornata, mentre il grande favorito della tappa è Filippo Ganna.

Percorso quasi interamente piatto e dritto

La cronometro del Giro d’Italia che si snoda da Viareggio a Massa si presenta come una tappa ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo, come Filippo Ganna. Il percorso, completamente pianeggiante e quasi interamente rettilineo, garantisce elevate velocità. La partenza avviene a Viareggio, con i corridori che si dirigono verso sud attraversando la pineta lungo Viale dei Tigli. La prima inversione a U è prevista a Marina di Torre del Lago, dove gli atleti tornano indietro ripercorrendo lo stesso tratto fino a Viareggio.

Qui si inseriscono nel lungomare, iniziando a muoversi in direzione nord lungo la costa della Versilia. Il percorso prosegue rettilineo fino a raggiungere Marina di Massa, punto in cui la cronometro si sposta verso l’entroterra con la seconda inversione a U in località Rinchiostra, un tratto in cui si affronta l'unico leggerissimo dislivello della tappa.

Da qui, la corsa torna a toccare il lungomare, in cui ci si immette di nuovo all'ultimo chilometro.

Eulàlio ultimo a partire alle 16.31

Le partenze inizieranno alle 13.15 con Frank Van den Broeck, ultimo corridori della classifica generale. Filippo Ganna partirà presto, alle 14.20, circa due ore prima degli uomini di alta classifica. Questa distanza temporale potrebbe risultare molto importante se le condizioni del vento dovessero cambiare, fattore chiave in una prova che si svolge in prevalenza lungo il mare.

Tra gli altri specialisti delle cronometro partiranno presto anche Bjerg, Cavagna e Segaert. Nella fase centrale delle partenze sono da seguire Sheffield e Milesi, mentre la top ten della classifica generale inizierà alle 16.04 con Michael Storer.

La maglia rosa Afonso Eulàlio chiuderà le partenze alle 16.31.

Gli orari dei favoriti

13:51:00 – Niklas Larsen

14:20:00 – Filippo Ganna

14:29:00 – Mikkel Bjerg

14:31:00 – Rémi Cavagna

14:40:00 – Alec Segaert

14:47:00 – Matteo Sobrero

15:10:00 – Magnus Sheffield

15:21:00 – Lorenzo Milesi

15:52:00 – Derek Gee-West

16.16.00 – Thymen Arensman

16.28.00 – Jonas Vingegaard

Gli orari della top ten della classifica generale