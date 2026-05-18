Enric Mas, protagonista finora di un Giro d’Italia al di sotto delle aspettative in termini di prestazioni, si è distinto più per un curioso episodio che per i risultati sportivi. Durante la prima parte della corsa, il lo scalatore spagnolo ha infatti corso alcune tappe indossando la maglia con il logo dell’UCI Women's WorldTour di ciclismo, quella tipicamente riservata alla squadra femminile Movistar, invece di quella maschile.

'Qualcuno deve aver sbagliato'

A notare questa particolare anomalia sono stati gli spettatori più attenti, che si sono chiesti come fosse possibile vedere Mas con una divisa non conforme agli standard maschili.

L’Equipe ha deciso allora di vederci chiaro e ha contattato direttamente il corridore per un chiarimento. “Indosso sempre una maglia di taglia piccola,” ha spiegato lo stesso Mas. “Forse c’è stato un errore nella distribuzione dei materiali, qualcuno deve aver sbagliato, ma sinceramente non sappiamo chi. A me non importa troppo. Non ho controllato con attenzione: ho solo pedalato. Tutto era della mia taglia, i pantaloni erano giusti. L’unica differenza era il logo sulla maglia.”

Il dettaglio era sfuggito persino a molti all’interno della squadra, tanto che a portare l’attenzione su questo strano scambio è stato Ivan Garcia Cortina, compagno di squadra di Mas. “Non me ne ero accorto durante la corsa,” ha ammesso Mas.

“Sabato sera Ivan me ne ha parlato e ci siamo fatti una bella risata quando abbiamo capito cosa era successo.”

Mas ad oltre 13 minuti dalla maglia rosa

Solo all’inizio della nona tappa, partita da Cervia, il corridore spagnolo è riuscito a indossare finalmente la maglia corretta, tornando quindi nell’ordine previsto dalle regole della gara. Questo simpatico aneddoto ha aggiunto un pizzico di leggerezza a un Giro che per Mas non sta riservando le soddisfazioni sportive sperate, ma che sicuramente rimarrà negli archivi come uno degli episodi più curiosi della competizione.

Partito con ambizioni di podio, Enric Mas occupa la 28° posizione dopo le prime nove tappe, ed è ormai completamente fuori dai giochi per l'alta classifica. Sia sul Blockhaus che a Corno alle Scale, i due arrivi in salita, lo spagnolo si è staccato presto e ora ha un ritardo di ben 13 minuti dalla maglia rosa Afonso Eulàlio.