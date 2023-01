I top team del Ciclismo professionistico sono sempre più attenti a ogni minimo dettaglio che possa ottimizzare le prestazioni. Dalle biciclette all'abbigliamento, dagli allenamenti all'alimentazione, tutto è studiato da esperti che non lasciano nulla al caso. In questa ricerca del continuo miglioramento su ogni fronte, ha assunto un'importanza primaria la nutrizione. In un'intervista al giornale belga Het Nieuwsblad, la dietista del team Jumbo-Visma, Ien Vitse, ha raccontato alcuni segreti del dietro le quinte di una delle squadre di maggior successo del ciclismo mondiale.

La specialista belga ha cominciato a lavorare per Roglič e compagni nel 2019, vivendo quindi l'ascesa ai vertici del team olandese.

Ien Vitse: 'I corridori non vanno trattati come bambini'

Ien Vitse fa parte del nutrito staff tecnico e scientifico che contribuisce a costruire i successi della Jumbo-Visma. Il team olandese ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, e parte di questo successo è dovuta alla grande attenzione con cui questo gruppo di lavoro cura ogni particolare. Per questo, nel 2019, il team Jumbo-Visma ha cercato Ien Vitse per affidarle il ruolo di Performance chef e dietista.

Belga di Gand, formatasi come dietista sportiva, Vitse aveva aperto la sua attività Food for Athletes nel 2018 e ha attirato l'attenzione della squadra olandese, intenzionata a ottimizzare anche questo settore.

"Quando sono entrata nel team sono stata presentata, ma a quanto pare sapevano già tutto di me. Certo, ci sono pochissime persone che sono chef, dietiste sportive e hanno esperienza nel mondo dello sport" ha raccontato Vitse.

La dietista della Jumbo-Visma ha spiegato come si svolge il suo lavoro: "Mi occupo di valori nutrizionali, calorie, carboidrati, grassi, proteine.

Non devi fare il tuo lavoro al 100%, ma al 200%. Alcune squadre determinano con precisione tutto quello che ogni corridore deve mangiare. Noi facciamo tutto con un'app, ma lasciamo una certa libertà ai corridori. Non sono dei bambini e non devi trattarli come tali. Se dai fiducia, c'è una maggior probabilità che anche quella persona faccia altrettanto", ha spiegato Ien Vitse.

Ciclismo, centinaia di chili di ricotta alla Jumbo-Visma

L'esperta della Jumbo -Visma ha raccontato alcune particolarità del programma nutrizionale di Roglič e compagni, come l'assiduo uso della ricotta. "Lo sport provoca danni muscolari e le proteine sono i mattoni per il recupero. La ricotta di latte vaccino ne è un'ottima fonte. Ne portiamo in ritiro alcune centinaia di chili. I corridori la mangiano due volte al giorno, quindi provo a farci anche frittelle, torte e biscotti, per alternare", ha dichiarato Ien Vitse, che ha parlato anche dell'ottimo ambiente che si vive anche nel dietro le quinte di una delle più grandi squadre del ciclismo attuale.

"Van Aert è davvero simpatico e ha i piedi per terra.

Dopo un nuovo pasto a volte mi manda un messaggio: Super gustoso! È bello. Sento sicuramente un pezzo di vittoria quando Wout vince una classica o Vingegaard vince il Tour. Sono molto grata di far parte di una squadra di livello mondiale", ha concluso Ien Vitse.