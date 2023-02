La cronometro che ha fatto calare il sipario sulla Volta Algarve ha ridisegnato completamente il volto della classifica generale.

Tom Pidcock, partito in maglia gialla, ha vissuto una giornata molto difficile, rischiando anche una caduta in una curva. Il britannico ha perso quasi un minuto e mezzo e ha dovuto dire addio non solo al successo finale, ma anche al posto sul podio. La Ineos si è però rifatta grazie a Daniel Felipe Martinez e a Filippo Ganna. Il colombiano è stato autore di una prova super e si è inserito in mezzo agli specialisti puri.

Questa grande prestazione è valsa a Martinez la conquista della maglia gialla finale, con appena 2'' di vantaggio su Ganna. L'ex Campione del Mondo di ciclismo ha forse pagato gli sforzi dei giorni scorsi e non è riuscito a vincere la cronometro, battuto da Stefan Kung, primo al traguardo di Lagoa, e da Remi Cavagna.

#Valgarve2023 🇵🇹 - Stefan Küng (GFC) se ha llevado la victoria en la crono por delante de Remi Cavagna (SOQ) y Filippo Ganna (IGD).



En la general doblete de INEOS con victoria de Daniel Felipe Martínez superando a Filippo Ganna en dos segundos. Ilan Van Wilder 3º pic.twitter.com/E2BRFs2PQQ — Alpe__dHuezPT (@Alpe__dHuezPT) February 19, 2023

Ciclismo, la maglia gialla finisce fuori strada

Con i suoi 24,4 chilometri a conclusione di una corsa a tappe non particolarmente selettiva e montagnosa, la cronometro di Lagoa prometteva di essere la giornata decisiva di questa Volta Algarve e così è stato.

La corsa si è disputata su un tracciato piuttosto veloce, con una media appena sotto i 50 all'ora, caratterizzato nella prima parte da uno strappo impegnativo. Tom Pidcock è partito in maglia gialla, inseguito da vicino da Van Wilder e Almeida, staccati di 5'' e 7'', ma soprattutto da due grandi specialisti come Ganna e l'iridato Foss, a 31'' e 32''.

Filippo Ganna è stato protagonista di una buona prova, ma non straripante come in altre occasioni. L'ex Campione del Mondo è passato con 2'' di distacco da Stefan Kung al primo intermedio, ma ha poi perso un po' di terreno nella parte centrale. Al secondo stop cronometrico il migliore è stato Remi Cavagna, con 3'' su Kung e 10'' su Ganna.

In questa parte di percorso è stato molto incisivo Daniel Felipe Martinez, transitato con 15'' di ritardo. Il colombiano ha così avanzato prepotentemente la sua candidatura per la vittoria finale, anche grazie alla brutta prestazione di Tom Pidcock. Il britannico ha dimostrato di non avere la potenza necessaria per reggere il confronto con i più forti su un tracciato così veloce, ed ha rischiato anche una caduta, salvandosi con un equilibrismo dopo essere finito fuori dalla carreggiata.

Pidcock rides the berm and saves it pic.twitter.com/CggnoA5EWv — the Inner Ring (@inrng) February 19, 2023

Volta Algarve, deludono Foss e Almeida

Nel finale Kung e Cavagna si sono confrontati sul filo dei decimi di secondo per il successo di tappa.

Alla fine è stato Kung a prevalere per appena 3''. Ganna ha tenuto il passo in quest'ultima parte di corsa, ma il ritardo accumulato in precedenza si è rivelato decisivo. L'ex iridato ha chiuso a 10'' dal vincitore, mentre Martinez è finito quarto con appena 15''.

💥Con esta tremenda actuación 🏆🇨🇴🇨🇴Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) se proclama Campeón de la Volta ao Algarve 2023 🇵🇹 #VAlgarve2023 #Ciclismo #Noticiclismo pic.twitter.com/e7TxG5iSGW — NotiCiclismo ➡ 🇪🇸 #69RdS (@Noticiclismo1) February 19, 2023

Tobias Foss non è stato all'altezza della sua maglia iridata ed ha perso 28'', ed anche Almeida ha vissuto una giornata negativa chiudendo con ben 1'11'' di ritardo. Pidcock ha archiviato la sua crono con quasi un minuto e mezzo di distacco.

Molto meglio è andato Ilan Van Wilder, per la prima volta leader della Soudal Quickstep, un ruolo che ha dimostrato di poter reggere, nonostante qualche errore. Il giovane belga ha chiuso la tappa con 48'' di ritardo, salvando così un posto sul podio.

I risultati odierni hanno portato Daniel Felipe Martinez in testa alla classifica finale di questa Volta Algarve con appena 2'' su Filippo Ganna per una doppietta targata Ineos. Van Wilder si è preso il terzo posto a 15'', davanti a Foss, Kung, Almeida e Pidcock.