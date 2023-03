Il sodalizio tra Miguel Indurain e Pinarello era uno dei più vecchi e collaudati nel mondo del ciclismo. L'ex campione spagnolo, l'unico nella storia ad aver vinto cinque Tour de France consecutivi, ha pedalato per gran parte della carriera sulle bici Pinarello, contribuendo a dare un'immagine vincente e innovativa al marchio del costruttore veneto. Indurain ha portato al successo dei progetti assolutamente avveniristici e iconici che lo hanno visto lavorare a stretto contatto con il costruttore, come la famosa Espada, una bici con cui ha battuto il record dell'ora e vinto diverse prove a cronometro su strada.

Quella lunga e proficua collaborazione ha portato poi Indurain a diventare un ambasciatore di Pinarello anche dopo la fine della sua carriera agonistica.

Miguel Indurain: 'La gestione non mi è piaciuta'

L'ex campione è sempre rimasto molto legato alla famiglia Pinarello, ma ora, dopo trent'anni di successi, progetti e collaborazioni, il rapporto si è interrotto. Indurain ha raccontato di aver rotto con la Pinarello a causa del cambio di proprietà del 2017, quando l'azienda è stata comprata dal gruppo francese LVMH. Il cinque volte vincitore del Tour de France non ha trovato un buon feeling con la nuova gestione, tipica di una grande multinazionale e in controtendenza con l'ambiente familiare che aveva trovato in precedenza.

"Ho conosciuto i nuovi gestori solo di recente. Con la pandemia non avevo potuto viaggiare molto e non avevo rapporti con loro" ha raccontato Miguel Indurain annunciando la rottura con il marchio di bici a cui era legato da oltre trent'anni. "La gestione non mi è piaciuta molto, avevo un rapporto di amicizia con la famiglia Pinarello, ma nessun rapporto con il marchio e ho deciso di andarmene" ha spiegato l'ex campione.

Ciclismo, la mtb Scott per Indurain

La svolta di Pinarello, passata dalla gestione di famiglia all'ingresso in un grande gruppo internazionale con tanti interessi lontani dal mondo del Ciclismo, è ormai una storia comune per le piccole aziende degli artigiani della bicicletta. Miguel Indurain non si è detto sorpreso da questa evoluzione, ma ha spiegato di non volerne far parte.

"Il mondo del ciclismo è molto cambiato. La maggior parte delle aziende ora sono grandi gruppi industriali. Colnago, Sidi, Pinarello, appartengono tutte a gruppi di investimento che hanno visto come il mercato si muove e hanno scommesso su questo. Può piacere o meno, io non sono interessato e faccio quello che voglio, per questo ho deciso di allontanarmi" ha dichiarato Miguel Indurain.

L'ex campione ha annunciato che presto parteciperà ad una corsa in mountain bike in Marocco, la Titan Desert, e lo farà usando le biciclette del marchio americano Scott, già fornitore nel World Tour del Team DSM.