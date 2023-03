Quella di Mathieu Van der Poel non è stata la Strade Bianche che molti si attendevano. Il fuoriclasse olandese era indicato da gran parte degli addetti ai lavori come il principale favorito della corsa senese, già vinta due anni fa con un numero eccezionale. VDP era al debutto stagionale nel ciclismo su strada, con tutte le incognite del caso, ma già nella scorsa stagione, dopo un inverno molto tribolato, era riuscito a centrare il podio nella sua corsa d'esordio, la Milano-Sanremo. Le assenze di qualche big, da Tadej Pogacar a Wout van Aert, davano ancora più forza alla candidatura di Van der Poel come mattatore della corsa, ma le cose sono poi andate in modo molto diverso.

Il campione della Alpecin è uscito presto dal vivo della corsa ed è arrivato in Piazza del Campo a Siena solo al quindicesimo posto.

VDP: 'Me la sono cavata bene nel tratto più difficile'

Mathieu Van der Poel aveva dato un segnale convincente nel tratto più difficile della Strade Bianche, lo sterrato di Monte Sante Marie, ma nei chilometri successivi si è fatto sfuggire di mano la situazione. Rimasto isolato e apparentemente senza grandi energie, VDP ha dovuto assistere agli scatti a ripetizione degli altri corridori, finchè il gruppo si è spezzato e lui è rimasto irrimediabilmente attardato. "Me la sono cavata bene nel settore più difficile, poi è diventata una corsa tattica. Ad un certo punto il gruppo si è rotto e non ero abbastanza forte per tornare sui primi" ha commentato, a fine corsa, il vincitore della Strade Bianche 2021.

La prestazione sottotono di Van der Poel è arrivata in un periodo in cui tutta la Alpecin sta facendo un po' fatica. La squadra belga non ha ancora messo a segno nessuna vittoria in questa stagione, e anche alla Strade Bianche i compagni di VDP non sono sembrati all'altezza della situazione. "sarebbe stato più facile se nel gruppo avessi avuto un compagno di squadra.

Dovevo risolvere tutto da solo ed era difficile. Ma non voglio cercare scuse, semplicemente non avevo le gambe" ha ammesso Van der Poel.

'La Strade Bianche è una delle corse più dure'

Il Campione del Mondo di ciclocross non è però apparso preoccupato o particolarmente deluso per questa giornata che non lo ha visto tra i grandi protagonisti della corsa.

Van der Poel ha spiegato che si aspettava di non essere ancora al top della forma in questa corsa di debutto. "Sapevamo che la Strade Bianche arrivava vicino ai Mondiali di ciclocross. Abbiamo provato di tutto per essere in forma, ma sapevo che qui non sarei stato nella miglior versione di me stesso" ha dichiarato il due volte vincitore del Fiandre. "L'avevo detto in anticipo, questa è una delle corse più dure dell'anno. A volte ho vinto all'esordio, ma mai una corsa di questo calibro e non me l'aspettavo. Le aspettative erano state create dagli altri, non da me" ha commentato Mathieu Van der Poel.