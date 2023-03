Alla vigilia della corsa è stato completato l'elenco dei corridori che si contenderanno la Milano Sanremo. La Classicissima di Primavera è in programma domani, sabato 18 marzo, su un percorso che presenta l'inedita partenza da Abbiategrasso e il tradizionale finale con le salite di Cipressa e Poggio. Al via si presenteranno 175 corridori, in rappresentanza di 25 squadre e 33 nazioni. Il pronostico della vigilia, sempre molto complicato in una corsa aperta come la Sanremo, è diviso soprattutto tra tre corridori: Tadej Pogačar, reduce da una trionfale Parigi-Nizza, Wout van Aert, già vincitore nel 2020, e il campione del mondo di ciclocross Mathieu Van der Poel.

Tra le ultime novità nella starting list spiccano le assenze di Giacomo Nizzolo e Davide Formolo, entrambi ammalati. La Israel ha chiamato Sep Vanmarcke per sostituire l'ex campione europeo, mentre la UAE ha scelto Tim Wellens al posto del veronese.

I corridori della Milano Sanremo pic.twitter.com/SvfLM5wFgg — Alessandro Cheti (@girociclismo) March 17, 2023

Milano Sanremo, via inedito da Abbiategrasso

Il percorso della Milano Sanremo prevede quest'anno una novità epocale, ma che non cambia nulla negli equilibri della corsa. Per la prima volta nella sua più che centenaria storia la Classicissima non partirà da Milano, ma dalla vicina Abbiategrasso. Il via ufficioso è alle 9:55, il Km Zero alle 10:10.

In breve la corsa rientra nel suo percorso più tradizionale, con la lunga marcia di avvicinamento alla Riviera a cui si arriva scavalcando il Passo del Turchino. La corsa entra nel vivo nel vivo negli ultimi 50 km, con la sequenza dei tre Capi, il Mele, il Cervo e il Berta, anche se la fase decisiva è quella che parte da Imperia, dove si accende la lotta per tenere le posizioni di testa in vista della salita di Cipressa.

L'ascesa inizia a San Lorenzo a Mare, misura poco più di 5 chilometri e ha una pendenza media sul 4%, più impegnativa nella prima parte e più morbida nel finale.

La discesa è molto tecnica e impegnativa e riporta in Riviera, dove un breve tratto con dei lievi saliscendi porta verso l'imbocco del Poggio, il trampolino di lancio verso Sanremo.

La salita, stretta e tortuosa è di 3,7 km con una pendenza di appena il 3,7%, ma dopo 290 km può essere sufficiente per fare la differenza. Gli scatti decisivi di solito avvengono a poche centinaia di metri dalla vetta, dove si affronta un breve passaggio all'8%. Anche la discesa dal Poggio è molto tecnica e tortuosa e termina a due chilometri dall'arrivo, posto in Via Roma.

Diretta integrale sia in tv che online

I tre grandi favoriti per questa Milano Sanremo sono Tadej Pogačar, Wout van Aert e Mathieu Van der Poel. Pogačar sembra avere una strategia chiara: la sua UAE dovrebbe cercare di rendere dura la corsa con un ritmo altissimo per preparare l'attacco finale, probabilmente sul Poggio. Van Aert e Van der Poel hanno più opzioni, potendo vincere sia con una fiammata in salita che con una volata più folta.

Da non dimenticare che VDP ha nella sua Alpecin anche un velocista puro come Philipsen, una seconda freccia che consente alla squadra di variare il proprio piano tattico.

Tra gli altri favoriti il campione in carica Matej Mohorič, atteso a un'altra discesa da brividi dal Poggio, e Julian Alaphilippe, già vincitore nel 2019. In caso di arrivo in volata folta sono da ricordare Caleb Ewan, Arnaud Démare, Biniam Girmay e Mads Pedersen. Tra le mine vaganti ci sono invece Filippo Ganna, che potrebbe puntare su una stoccata nel finale se riuscisse a superare indenne le salite, e Arnaud De Lie, fenomeno emergente del Ciclismo belga, ma al debutto in una grande classica.

La Milano Sanremo sarà trasmessa in diretta integrale sia dalla Rai che da Eurosport, in tv e in streaming.

La tv di stato inizierà alle 9:50 su Rai Sport, per passare poi alle 14 su Rai 2. Eurosport 2 sarà in diretta dalle 9:50 fino all'arrivo, così come le piattaforme online Eurosport.it e Discovery Plus.

Le condizioni meteo dovrebbero essere molto buone con sole, temperature gradevoli e vento a favore nella seconda parte di corsa in Riviera.