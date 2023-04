Tennis, Jannik Sinner ha conquistato la semifinale del torneo Masters 1000 di Montecarlo, battendo, nel derby tutto italiano, Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2, 6-2. Sui social, intanto, i tifosi del giocatore altoatesino continuano a criticare i toni assunti dai telecronisti Sky nei confronti del numero 8 delle classifiche mondiali. In merito al derby Sinner-Musetti, si è parlato di telecronaca a favore del tennista carrarese. Non sono mancati, comunque, i commenti in difesa dell'emittente televisiva pay per view.

Montecarlo, dopo Sinner-Musetti i tifosi criticano di nuovo la telecronaca Sky

Non è la prima volta che i tifosi di Jannik Sinner mostrano il loro disappunto nei confronti dei telecronisti Sky, parlando di commento palesemente contro il tennista altoatesino. In occasione del derby Sinner-Musetti, però, le critiche si sono amplificate: si parla di tifo per Musetti anche se alcuni lo hanno giustificato visto l'andamento della partita. Il problema sarebbe la 'freddezza' dei telecronisti dell'emittente pay per view nei confronti di Jannik Sinner, nonostante gli importanti risultati che sta raccogliendo in questa parte iniziale della stagione. In un commento si legge: 'Basta guardare una qualunque partita di Sinner commentata da Supertennis per percepire l’emozione del telecronista, emozione giustificatissima, tra l’altro'.

C'è chi invita a vedere i match di Sinner 'senza audio', c'è chi, pur riconoscendo la competenza, avverte una certa 'freddezza' nei confronti del tennista altoatesino.

Non mancano, comunque, i commenti 'pro' telecronisti Sky, in particolar modo a favore di Paolo Bertolucci. Un tifoso scrive: 'Trovo che questa polemica sui commentatori di Sky sia abbastanza stucchevole ed inutile e sta diventando una "moda".

Paolo Bertolucci avrà il suo stile sornione e disincantato ma le telecronache dimostrano che tifa per Sinner'.

Alcuni, poi, hanno parlato di telecronache di Supertennis eccessivamente di parte, troppo trascinate dal tifo. Altri hanno ricordato, invece, le telecronache 'imparziali' di Rino Tommasi e Gianni Clerici. C'è chi, infine, invita i tifosi a fare 'spallucce' e a godersi i fantastici progressi di Sinner mostrati in questo inizio 2023, una crescita esponenziale che potrebbe portare l'altoatesino a vincere presto un torneo del Grande Slam o ad entrare nella top five delle classifiche mondiali.

Semifinale a Montecarlo Sinner-Rune, appuntamento con la storia

Intanto, l'appuntamento è quello con la semifinale contro il danese Holger Rune, un giocatore che ha dimostrato una grande condizione di forma nel corso del torneo monegasco. C'è un solo precedente ufficiale tra Jannik Sinner e Holger Rune: un match che risale allo scorso anno. L'azzurro, nel torneo di Sofia, fu costretto al ritiro sul punteggio di 7-5, 4-6, 5-2 per il danese. Oggi sarà tutta un'altra storia.