A due giorni dal via della corsa, previsto per sabato 6 maggio con la crono Fossacesia Marina - Ortona, è ormai completo il quadro dei partecipanti alla corsa di ciclismo del Giro d'Italia [VIDEO]. Nelle ultime ore due squadre sono state costrette a cambiare il rispettivo schieramento a causa di due positività al Covid. Particolarmente sfortunata è stata la Jumbo Visma, che già due giorni fa era dovuta correre ai ripari dopo i casi di Tobias Foss e Robert Gesink. La squadra olandese, che punta alla vittoria finale con Primoz Roglic, ha dovuto richiamare Rohan Dennis e Jos Van Emden, ma anche quest'ultimo è stato colpito dal Covid e costretto a dare forfait.

La Jumbo ha allora inserito in squadra all'ultimo momento Sam Oomen. In casa Team Bahrain si è registrato invece il caso di Covid di Gino Mader, al cui posto è subentrato il giapponese Yukiya Arashiro.

Giro, la Ineos per contrastare Roglic e Evenepoel

Al Giro d'Italia 2023, in programma dal 6 al 28 maggio, partecipano 176 corridori divisi tra 22 squadre e in rappresentanza di 33 nazionalità diverse. I pronostici della vigilia per il successo finale si dividono tra il Campione del Mondo Remco Evenepoel e il tre volte vincitore della Vuelta Espana Primož Roglič. La terza forza in prospettiva classifica generale è il gruppo Ineos, che punta sul vincitore dell'edizione autunnale del 2020 Tao Geoghegan Hart e sul veterano Geraint Thomas, ma anche l'emergente Thymen Arensman.

La squadra britannica conta sulla forza del collettivo per cercare di controbattere alle straordinarie individualità di Evenepoel e Roglič ed inserirsi nella corsa alla maglia rosa.

Tra gli altri corridori che possono lottare per il podio segnaliamo Joao Almeida per la UAE e Aleksandr Vlasov per la Bora. Altri uomini che proveranno a misurarsi con la classifica generale sono Jack Haig e Damiano Caruso per il Team Bahrain, Thibaut Pinot per la Groupama e Domenico Pozzovivo per la Israel.

Tra i nomi più a sorpresa indichiamo Jai Vine e Santiago Buitrago.

Pozzovivo al suo 17° Giro

Per le volate Fernando Gaviria, fresco di vittoria al Romandia, appare come l'uomo da battere. Gli avversari, in un lotto un po' al di sotto degli scorsi anni, sono soprattutto Mark Cavendish, Pascal Ackerman, Kaden Groves, Alberto Dainese e Jonathan Milan, oltre a Mads Pedersen che avrà a disposizione anche alcuni traguardi in tappe miste.

Nelle crono la sfida è invece stellare: oltre a Roglic e Evenepoel ci sono il due volte iridato Filippo Ganna e Stefan Kung.

Qualche curiosità sui partecipanti a questo Giro d'Italia 2023: il corridore più giovane al via è l'americano Matthew Riccitello con i suoi 21 anni compiuti lo scorso 5 marzo. Il più vecchio è il 40enne Domenico Pozzovivo, che è anche il corridore che ha partecipato a più edizioni del Giro. Il lucano è alla sua 17° presenza, superando Ulissi che è all'11°. I debuttanti sono ben 56, tra cui anche qualche corridore esperto come Warren Barguil e Tom Skujins.