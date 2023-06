Mentre la stagione 2023 sta contando i giorni che mancano al via del suo evento principale, il Tour de France che scatta il 1° luglio a Bilbao, nel dietro le quinte del mondo del ciclismo si stanno già delineando le mosse per quello che accadrà il prossimo anno. Il mercato è particolarmente attivo in questo periodo, e anche se gli annunci ufficiali dei cambi di squadra si potranno fare solo dal 1° di agosto, è proprio ora che molte trattative vivono le ore decisive. Tra i protagonisti dei movimenti più interessanti ci sono anche diversi corridori italiani, a partire dall'ex Campione d'Italia a cronometro Matteo Sobrero.

Sobrero fuori dal Tour de France

Matteo Sobrero sta vivendo giorni molto importanti per la sua carriera. Il 26enne piemontese avrebbe dovuto debuttare al Tour de France, ma un po' a sorpresa, è rimasto escluso dalle convocazioni definitive della Jayco AlUla. La squadra australiana ha deciso di dirottare il corridore sulla Vuelta Espana, dove il percorso prevede anche una cronosquadre in cui le doti di Sobrero saranno molto importanti.

Ma dietro questo cambio di programma un po' strano, potrebbe esserci anche una voce di ciclomercato che vede Sobrero ormai quasi certo del passaggio alla Bora hansgrohe.

"Io posso soltanto dire che mi sto guardando intorno insieme al mio procuratore, Giovanni Lombardi.

Ma non c’è nulla di ufficiale in nessuna direzione, non è detto che cambi squadra. Spero soltanto che non mi abbiano escluso dal Tour per questo discorso, ecco" ha dichiarato Matteo Sobrero a Bicisport, confermando che non correrà il Tour, ma la Vuelta.

Ciclismo, nasce una super Lidl Trek

Un altro corridore italiano al centro delle trattative del mercato del Ciclismo è Jonathan Milan.

Il corridore friulano è stato lanciato tra i grandi dello sprint nell'ultimo Giro d'Italia. Milan è destinato a lasciare il Team Bahrain Victorius e dovrebbe approdare all'attuale Trek Segafredo, che da luglio cambierà nome in Lidl Trek. L'ingresso di Lidl tra gli sponsor ha portato la squadra del Team manager Luca Guercilena a poter disporre di un significativo aumento del budget.

Grazie a questi finanziamenti, la nuova Lidl Trek è molto attiva sul mercato e sembra destinata a rinforzarsi in tutti i settori in modo molto sostanzioso.

Jonathan Milan diventerebbe il numero uno per le volate di casa Lidl Trek, ma Guercilena vuole anche un nuovo leader per i grandi giri. Il nome giusto sembra essere quello di Tao Geoghegan Hart, rilanciato alla grande in avvio di stagione ma fermato dal grave incidente del Giro d'Italia. Nonostante il lungo stop a cui sarà costretto il britannico, Guercilena ha intenzione di puntare su di lui come leader per le corse a tappe nel 2024. Questi due grandi acquisti si aggiungerebbero ai big già in organico, da Mads Pedersen a Jasper Stuyven fino a Giulio Ciccone e Mattias Skjelmose, tutti confermati.