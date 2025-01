Il Tour Down Under 2025, che ha aperto la stagione del ciclismo professionistico, si è concluso nel segno di Sam Welsford e Jhonatan Narvaez. L'australiano ha ripetuto la tripletta di vittorie di tappa messa a segno già nella scorsa edizione completando il filotto nello sprint finale di Adelaide. Narvaez non ha avuto problemi a condurre in porto la maglia di leader conquistata ieri nell'arrivo in salita a Willunga e ha quindi potuto festeggiare con la vittoria questo esordio in maglia UAE Emirates. La giornata è stata però segnata anche dalla notizia dell'espulsione dalla corsa di Juan Pedro Lopez.

Durante la tappa di ieri, il corridore spagnolo della Lidl Trek è stato visto mentre si faceva aiutare da una moto dell'assistenza neutra nel tentativo di rientrare in gruppo.

Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) a été disqualifié du #TourDownUnder et n'a pas pu prendre le départ de la dernière étape ce dimanche. Les commissaires ont exclu l'Espagnol pour "ravitaillement irrégulier", soit pour un long bidon collé survenu samedi. pic.twitter.com/jIC0mmlQr8 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) January 26, 2025

Lopez: 'Chiedo scusa'

L'episodio che ha visto come protagonista negativo Juan Pedro Lopez è avvenuto nella quinta tappa del Tour Down Under, quella che sabato 25 gennaio ha portato la corsa al traguardo di Willunga.

Nelle fasi iniziali Lopez è rimasto attardato. Il corridore spagnolo ha poi preso un paio di borracce dal servizio di assistenza neutra al seguito della corsa, ma con questa scusa si è fatto trascinare a lungo dalla moto. Per sua sfortuna, l'azione è stata ripresa dalle telecamere e trasmessa in diretta tv, ma sono servite diverse ore dopo il termine della corsa per arrivare ad un intervento della giuria.

Alla fine Lopez è stato espulso dal Tour Down Under e stamani non ha preso il via della sesta ed ultima tappa. Il corridore si è poi preso la responsabilità di questo errore. "Vorrei chiedere scusa a tutti per quello che ho fatto sabato. Nella foga del momento ho preso una decisione sbagliata e me ne pento" ha scritto Juan Pedro Lopez sui suoi spazi social.

Terza volata di Welsford

Senza Lopez in gruppo, il Tour Down Under è ripartito stamani per la sesta ed ultima tappa. La corsa ha proposto un percorso interamente in circuito ad Adelaide, novanta chilometri pianeggianti volati in meno di due ore. La tappa non è sfuggita alla prevista volata, nonostante qualche generoso tentativo di fuga. L'ultimo a provarci ed arrendersi è stato Casper Pedersen, raggiunto ad un paio di chilometri dall'arrivo. Una scivolata in una curva a destra ha poi spezzato il gruppo in vista dell'ultimo chilometro. La RedBull Bora è stata impeccabile nella preparazione dello sprint di Sam Welsford, che è partito negli ultimi duecento metri ed ha regolato facilmente Bryan Coquard e Phil Bauhaus.

Primo italiano al traguardo è stato il neoprofessionista Raccagni Noviero.

La classifica finale vede il successo di Jhonatan Narvaez, con Romo e Fisher Black sul podio. Primo degli italiani è stato Andrea Bagioli, 24°.