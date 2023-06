A cinque giorni dal via del Tour de France, fissato per sabato 1° luglio a Bilbao, le squadre dei due grandi favoriti alla vittoria finale hanno presentato i rispettivi schieramenti. Da una parte la UAE Emirates di Tadej Pogačar ha rafforzato ulteriormente la sua formazione con l'ingresso di Adam Yates, che si preannuncia uno dei possibili fattori decisivi. Dall'altra la Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard punta su uno schieramento stellare, anche se rispetto allo scorso anno dovrà fare a meno di Primož Roglič, reduce dalla vittoria al Giro d'Italia e ora concentrato sulla Vuelta España.

Al fianco del danese ci saranno però Wout van Aert, protagonista di un Tour straripante un anno fa, Sepp Kuss, uno degli scalatori più forti del gruppo.

Pogačar: 'Faremo un grande spettacolo'

Tra gli schieramenti allestiti dalla UAE Emirates e dalla Jumbo-Visma per il Tour de France emerge chiaramente una sostanziale differenza. Pogačar ha intorno una squadra costruita interamente intorno a sé, forse meno stellare e talentuosa della Jumbo, ma in cui è chiaro che tutte le energie saranno concentrate su un unico obiettivo, la maglia gialla di Parigi.

Il fuoriclasse sloveno avrà tre corridori per le tappe di montagna, Marc Soler, Rafał Majka e Adam Yates, la grande aggiunta rispetto allo scorso anno.

Il corridore britannico potrebbe fare la differenza nelle tappe di montagna quando il gruppo sarà molto selezionato, ricoprendo un ruolo simile a quello che occupa Kuss nella Jumbo. Nelle parti più veloci Pogačar potrà contare su forti passisti come Mikkel Bjerg e Vegard Stake Laengen, mentre Felix Großschartner rappresenta un corridori in grado di entrare in azione su più terreni.

Infine, a completare lo schieramento UAE per il Tour de France, ci sarà Matteo Trentin, uomo di grande esperienza, con spiccate capacità di leggere la corsa, che rappresenta un prezioso punto di riferimento per la squadra.

"Il Tour de France è uno dei più grandi eventi nel mondo dello sport e siamo felici di tornarci. Come squadra abbiamo lavorato duramente durante la preparazione e ora tutto è a posto.

Abbiamo un'ottima squadra. Ci saranno alcuni avversari forti, ma è sempre così nelle corse più importanti. Faremo un grande spettacolo e ovviamente cercheremo di vincere", ha promesso il fuoriclasse sloveno.

Zeeman: 'Pronti al doppio colpo Giro d'Italia - Tour de France'

A contrapporsi alla UAE Emirates ecco lo squadrone della Jumbo-Visma, capitanato da Jonas Vingegaard. Rispetto allo scorsa edizione, la Jumbo non avrà Roglič, ma inizierà con Vingegaard nel ruolo di unico leader per la classifica generale. Pur senza il vincitore del Giro, il team olandese ha comunque costruito la squadra con un concetto un po' diverso rispetto alla UAE, in cui oltre all'obiettivo primario della maglia gialla finale, ci sarà spazio anche per Wout van Aert.

Il belga ha annunciato che non andrà a caccia della maglia verde, dominata un anno fa, ma che cercherà di vincere qualche tappa all'insegna dello spettacolo.

In montagna, oltre che sull'onnipresente van Aert, Vingegaard potrà contare su uno scalatore puro come Sepp Kuss e un regolarista come Wilco Kelderman. La Jumbo-Visma schiererà poi alcuni degli specialisti delle classiche, da Christophe Laporte a Tiesj Benoot, passando per Nathan Van Hooydonck e il fresco campione d'Olanda di ciclismo Dylan van Baarle.

"Con sei vittorie di tappa, la maglia a pois e soprattutto la maglia verde e gialla, lo scorso anno abbiamo superato le nostre più rosee aspettative. Anche quest'anno stiamo sognando in grande", ha dichiarato il ds Merijn Zeeman.

"La nostra ambizione è riportare la maglia gialla a Parigi. Abbiamo una squadra molto forte guidata dal nostro leader Jonas Vingegaard e crediamo nel piano che abbiamo preparato. Vincere il Giro in questa stagione era un nostro sogno. I nostri corridori sono completamente preparati per completare il doppio colpo nel Tour de France".