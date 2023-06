Il weekend che precede l'avvio del Tour de France è consacrato alle gare che assegnano il titolo di campione nazionale. In giro per l'Europa, e anche in alcuni paesi extraeuropei, si sono svolte le rispettive corse con in palio le prestigiose maglie con i colori delle bandiere nazionali. L'Italia ha scelto un programma diverso da tutti gli altri paesi, programmando al sabato la gara degli uomini elite, vinta da Simone Velasco, mentre altrove le maglie sono state assegnate oggi. Particolarmente interessante e spettacolare è stato il Campionato francese, disputato su un percorso molto impegnativo e tecnico nella zona di Dunkerque.

La corsa è stata comandata dalla Groupama, che è riuscita a mandare via di forza un terzetto di suoi atleti da cui è poi emerso come trionfatore Valentin Madouas.

Tra le altre corse sono poi da ricordare la vittoria di Remco Evenepoel in Belgio e la caduta che ha visto come protagonista Peter Sagan in Slovacchia.

Ciclismo, Groupama dominante in Francia

La gara in linea che ha assegnato il titolo di Campione di Francia di Ciclismo si è corsa in un circuito davvero bello, sia tecnicamente che scenograficamente, caratterizzato da due strappi in pavè e passaggi molto suggestivi.

La corsa si è rivelata molto selettiva e già ad una trentina di chilometri dall'arrivo si sono ritrovati al comando appena una decina di corridori, con il terzetto della Groupama composto da David Gaudu, Valentin Madouas e Rudy Molard a comandare le operazioni. Gaudu ha piazzato un'accelerata violenta alla fine del terz'ultimo giro, e vedendo le poche energie rimaste agli avversari, anche Madouas e Molard si sono mossi per comporre al comando un terzetto monocolore Groupama.

Gaudu e Molard si sono impegnati per far guadagnare più spazio possibile alla fuga, per poi lasciare spazio a Madouas, che ha percorso l'ultimo giro e mezzo da solo. Neanche un salto di catena che lo ha costretto a cambiare bici ha messo in dubbio la netta supremazia di Madouas, che è andato così a concretizzare la grande corsa di tutta la squadra.

Molard ha poi completato il successo della Groupama anticipando nel finale Julien Bernard e Tony Gallopin. Ha deluso invece Julian Alaphilippe, che sembrava particolarmente adatto a questo percorso. Il due volte iridato si è staccato presto e ha concluso una giornata anonima con il ritiro.

Le podium élites hommes des championnats de France 🇫🇷 #Cassel2023 :

🥇 Valentin Madouas

🥈 Rudy Molard

🥉 Julien Bernard pic.twitter.com/vrVWoxIueL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 25, 2023

Primo titolo in linea per Evenepoel

Molto attesa era anche la corsa del Campionato del Belgio, disputata nella zona della classica Gand Wevelgem. Wout van Aert ha tentato un'azione da lontano insieme a Yves Lampaert, ma è stato poi raggiunto da un gruppetto comprendente anche Remco Evenepoel.

Il Campione del Mondo ha attaccato riuscendo ad andarsene insieme al giovane talento Alec Segaert e la corsa si è così conclusa con uno sprint a due. Evenepoel ha avuto la meglio ed ha così conquistato il primo titolo di Campione del Belgio in linea.

Peter Sagan è stato invece protagonista di un incidente nel finale della corsa che si è svolta unitamente con i corridori di Slovacchia e Repubblica Ceca. La gara si è risolta con uno sprint di gruppo in cui Sagan ha tagliato il traguardo cadendo. Il titolo slovacco è andato a Matus Stocek, con Sagan secondo, mentre quello ceco a Mathias Vacek, vincitore assoluto della corsa. Sagan non sembra aver riportato nessuna conseguenza seria, visto che in pochi secondi si è rialzato ed è andato a redarguire Pavel Bittner, ritenendolo responsabile della caduta.