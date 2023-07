Mentre le attenzioni del Ciclismo sono interamente concentrate sul finale del Tour de France, si avvicina a grandi passi anche il prossimo grande evento della stagione, il Mondiale.

La rassegna iridata si svolgerà quest'anno subito dopo la conclusione del Tour e non invece a fine settembre, come era sempre avvenuto dagli anni Novanta. Sarà un Mondiale del tutto speciale, un format innovativo voluto fortemente dal presidente dell'Uci David Lappartient. La rassegna iridata si svolgerà a Glasgow dal 3 al 13 agosto e riunirà tutte le discipline del ciclismo, dalla strada alla pista passando per mountain bike, trials, bmx e paraciclismo.

La gara più attesa, la prova su strada dei professionisti, si correrà domenica 6 agosto, seguita venerdì 11 dalla cronometro. La nazionale più attesa, quella che si preannuncia il faro della corsa, è il Belgio, che oggi ha presentato il suo schieramento a tre punte.

Ciclismo, il Belgio a tre punte

Il Ct della nazionale belga di ciclismo, Sven Vanthourenhout, ha diramato oggi le convocazioni per i Mondiali, sia per quanto riguarda la gara in linea che per quella a cronometro. L'ex campione di ciclocross ha scelto una formazione a tre punte e pronta a giocare le proprie carte sia in caso di volata a ranghi compatti che in caso di corsa più selettiva.

Il tracciato di Glasgow non è molto impegnativo dal punto di vista altimetrico, presenta alcuni brevi strappi e saliscendi, ma potrebbe risultare adatto anche ad uno sprinter di grande resistenza.

Per questo Vanthourenhout ha inserito nel suo nove titolare anche Jasper Philipsen, il velocista della Alpecin che ha conquistato quattro vittorie di tappa al Tour de France. Le altre due punte saranno il campione in carica Remco Evenepoel, iscritto d'ufficio, e Wout van Aert.

Vanthourenhout: 'Il rapporto tra i corridori non sarà difficile'

"Andiamo al Mondiale con tre leader che possono vincere", ha dichiarato Sven Vanthourenhout nella conferenza stampa con cui ha diramato le convocazioni. Secondo il Ct, la convivenza tra questi tre campioni non sarà un problema. "Con Remco e Wout possiamo correre in modo molto offensivo, con Jasper sulla difensiva.

Il rapporto tra di loro non sarà difficile, avremo la possibilità di giocare in diversi modi" ha continuato il Ct del Belgio.

Per completare la squadra e sostenere le ambizioni di tre leader così importanti e agguerriti, il Belgio porterà ai Mondiali un gruppo di qualità ed esperienza. Gli altri sei corridori saranno Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Victor Campenaerts, Frederik Frison, Yves Lampaert e Jasper Stuyven.

Il nome più sorprendente è quello di Frison, che di fatto prende il posto che sarebbe dovuto essere di Tim Declerq, condizionato da problemi fisici in questa stagione.

Tra gli esclusi, oltre a Declerq, spiccano i nomi di Tim Wellens, Dylan Teuns, Laurens De Plus, Quinten Hermans, e dei velocisti Tim Merlier e Arnaud De Lie.

Per la prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo, il Belgio conterà su Remco Evenepoel e Wout van Aert.