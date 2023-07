Mentre il Tour de France osserva il suo primo giorno di riposo, nel dietro le quinte del grande ciclismo si stanno tessendo le trattative del mercato in vista della prossima stagione. I cambi di squadra potranno essere annunciati dal 1° agosto, anche se molti sono probabilmente già stati conclusi. Gli intrecci e le voci del mercato non riguardano solo i corridori in scadenza, ma anche chi, come Remco Evenepoel, ha firmato un contratto ricco e lungo con il suo attuale team, la Soudal Quickstep. La squadra belga e il Campione del Mondo hanno sottoscritto un accordo fino al 2026, ma da tempo la Ineos ha messo gli occhi sul corridore e sarebbe disposta ad un esborso economico importante pur di stralciare l'attuale contratto e ingaggiarlo.

Lefevere: 'Vendere un corridore non mi piace'

In un'intervista rilasciata al giornale belga Het Laatste Nieuws, il Team manager della Soudal Quickstep Patrick Lefevere, ha denunciato l'atteggiamento del Team Ineos nei confronti di Remco Evenepoel. Secondo il manager fiammingo, lo squadrone britannico starebbe cercando di convincere il Campione del Mondo a rompere con il suo attuale team. Lefevere ha spiegato di essere a conoscenza di queste manovre, che non sarebbero lecite visto il corridore è sotto contratto, ma di non poter fare niente per impedirle e proteggersi.

"Devo scrivere una raccomandata? Devo lamentarmi con l'UCI che stanno molestando Remco? E se negano? Dovrei chiamarli tutti bugiardi?'', chiede.

È una pressione ingiusta da parte di Ineos. La Sky lo voleva prima che diventasse professionista, ma io li ho battuti sul tempo, è così semplice" ha dichiarato Lefevere, che si è detto contrario alla vendita del corridore, anche dietro un pagamento importante da parte della Ineos. "Dirò sempre di no. Vendere un corridore non mi piace.

Non si tratta di una macchina, vero?" ha risposto Lefevere.

Ciclismo, il rientro di Evenepoel a San Sebastian

Lefevere ha anche parlato della seconda parte di stagione del Campione del Mondo e del programma di corse che è stato preparato. Dopo il ritiro dal Giro d'Italia, Evenepoel ha corso il Giro di Svizzera, con una vittoria di tappa, e i campionati nazionali, in cui ha conquistato il titolo nella gara in linea.

In questo periodo, il corridore belga si sta allenando in vista del rientro, fissato alla Clasica San Sebastian di sabato 29 luglio.

Questa è l'unica corsa che Evenepoel deve ancora disputare in maglia iridata. Dopo San Sebastian, il vincitore della Liegi parteciperà infatti ai Mondiali, sia alla prova a cronometro che a quella in linea. Il grande dubbio sul finale di stagione di Evenepoel riguardava essenzialmente la partecipazione alla Vuelta Espana, da lui vinta nella scorsa edizione. In un primo tempo, la presenza alla corsa iberica era stata scartata, ma ora Lefevere ha annunciato che molto probabilmente il suo campione sarà al via. "Remco vuole affrontare grandi sfide. Se tutto andrà bene in allenamento e lui non avrà problemi, parteciperà alla Vuelta" ha confermato il Team manager della Soudal Quickstep. La Vuelta si correrà dal 26 agosto al 17 settembre. Dopo questo impegno, il Campione del Mondo chiuderà la stagione con il Lombardia del 7 ottobre.