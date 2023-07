Il mondo del ciclismo professionistico si appresta a salutare uno dei suoi personaggi simbolo, Peter Sagan. Il tre volte campione del mondo ha da tempo annunciato che questa sarà la sua ultima stagione su strada, prima di tornare alla sua prima passione, la mountain bike, per cercare di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi della prossima estate. Questa uscita di scena si sta consumando in maniera un po' triste e anonima, davvero in controtendenza con la carriera di Sagan, un campione sempre al centro dell'attenzione sia per le sue vittorie che per i suoi modi di fare spesso un po' fuori dagli schemi.

La parabola di campione dello slovacco ha preso una traiettoria in discesa da due - tre anni e ormai si sta concludendo in piena picchiata.

Ciclismo, Sagan: 'Mi sarebbe dispiaciuto smettere allora'

Già nell'ultimo periodo passato alla Bora - hansgrohe, Peter Sagan non appariva più competitivo come un tempo, forse neanche concentrato e determinato. Il passaggio alla TotalEnergies, all'inizio del 2022, sembra aver spento definitivamente la sua voglia di Ciclismo. In questa stagione e mezza passata nella squadra francese, Sagan è apparso l'ombra del campione di un tempo, quasi sempre fuori dal vivo della corsa e senza neanche un guizzo degno della sua classe.

Lo scorso gennaio il campione slovacco ha annunciato di aver fissato il ritiro dal ciclismo su strada per la fine di questo 2023.

In una intervista rilasciata al giornale belga Het Laatste Nieuws, Sagan ha ammesso che la spinta emotiva e la passione verso il ciclismo si erano spente ormai da tempo.

"Ho raggiunto il punto di rottura tre anni fa, ma andavo ancora troppo bene per smettere. Allora mi sarebbe dispiaciuto. Ora sono in pace con me stesso. Quando avevo 18 anni ero felice di non dover più andare a scuola.

Non volevo tornare indietro. Ora ho 33 anni e non voglio più tornare nel ciclismo. Mi sono divertito, ma è abbastanza", ha dichiarato Sagan.

'Grato per quello che ho raggiunto'

Il tre volte campione del mondo ha detto di smettere senza rimpianti, nonostante quest'ultima parte di carriera difficile che sembra portarlo a un'uscita di scena anonima.

"Siamo tutti persone diverse, corriamo per motivi diversi. Sono grato per ciò che ho raggiunto nella mia carriera. Sento di aver raggiunto risultati incredibili, ho sacrificato molto per questo. Molte persone mi hanno aiutato in questo, ma continuare a sacrificarmi anno dopo anno, non posso più farlo. È ora di voltare pagina", ha dichiarato Peter Sagan, che tuttavia mantiene ancora la speranza di lasciare almeno un piccolo segno in quest'ultima parte di Tour de France o in qualche altra corsa del finale di stagione.

"Sono fortunato a non essere ancora caduto, ma prima mi sentivo meglio al Tour de France. Continuerò un'altra settimana e vedrò cosa posso ancora fare qui. Il Tour non è ancora finito.

Se non avessi corso il Tour, non farei parte del ciclismo in questo momento. Mi fermerò quando sarà il momento giusto. Al momento devo correre il Tour e questo vale per tutte le altre corse che ho già fatto quest'anno", ha dichiarato Sagan.