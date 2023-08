Il rapporto tra Chris Froome e la Israel - Premier Tech è da separati in casa. La squadra di Sylvan Adams aveva ingaggiato tre anni fa il campione britannico, contando di riportarlo ai vertici dopo il grave incidente avvenuto al Delfinato nel giugno 2019. Nonostante la determinazione e il sostegno della squadra, il progetto non è andato a buon fine. I risultati di Froome sono stati molto deludenti, tanto da portare la Israel a non convocarlo per l'ultimo Tour de France. Tuttavia il britannico ha dichiarato di coltivare ancora il sogno di poter tornare a vincere il Tour, un commento che non è piaciuto al numero uno della Israel, Sylvan Adams, che lo ha invitato a fare i conti con la realtà e ad ammettere di "non essere più un corridore da classifica generale".

Froome: 'Non fare il Tour è stata una grande delusione'

Chris Froome ha ammesso che la mancata convocazione al Tour de France è stato un boccone amaro da mandare giù. "L'ho scoperto solo la settimana prima. È stato difficile, pensavo di essere preparato. È stata una grande delusione per me, ma questa è la vita, questo è lo sport. Penso che come atleta devi solo andare avanti e tornare a concentrarti su qualcos'altro, e continuare a lavorare nella giusta direzione", ha commentato il quattro volte vincitore del Tour de France, che nonostante i risultati mediocri continua a guardare con fiducia ed entusiasmo incrollabile al futuro.

"Anche se quest'anno non ho fatto il Tour, sono comunque felice di correre ancora e sono entusiasta per la prossima stagione", ha dichiarato Froome, che al culmine dell'ottimismo ha dichiarato di pensare ancora di poter vincere il quinto Tour de France.

"Quel sogno c'è ancora per me, da qualche parte, in fondo alla mia mente. Voglio dir, è realistico. So che sarà estremamente difficile farcela contro i giovani dell'attuale generazione, ma sì, il sogno è sempre lì per me e finché correrò quella speranza resterà sempre accesa", ha dichiarato Froome.

'Non ha ottenuto un solo risultato'

In breve la Israel - Premier Tech ha replicato alle parole di Chris Froome. Nelle scorse settimane il proprietario del team Sylvan Adams aveva già rilasciato dei commenti molto duri nei confronti del campione britannico e ora lo ha invitato a guardare alla realtà dei risultati. "Chris è stato ingaggiato perché volevamo un buon corridore per la classifica generale, ma a luglio non è stato selezionato per il Tour de France perché non si è messo in evidenza nelle gare di preparazione".

"Anche Chris deve ammettere di non essere più un corridore per la classifica generale. Non ha ottenuto un solo risultato, tranne una bellissima giornata nella tappa dell'Alpe d'Huez", ha dichiarato Adams, ricordando il terzo posto nella tappa del Tour 2022, unico piazzamento di rilievo ottenuto da Froome nei tre anni passati alla Israel.