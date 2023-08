In un’intervista rilasciata al giornale danese BT, la moglie di Jonas Vingegaard ha raccontato la sua vita accanto al vincitore del Tour de France e qualche aneddoto che rivela lo speciale legame che li unisce. Trine Marie Hansen e il campione della Jumbo-Visma si sono conosciuti cinque anni fa, quando lei lavorava come responsabile del marketing nel team danese ColoQuick, e lui era un ciclista poco convinto di sé e dal futuro molto incerto. Nonostante i dieci anni di differenza, Trine è stata conquistata da quel ragazzo sempre calmo e poco appariscente.

I due si sono sposati, hanno avuto una figlia, Frida, e Trine ha avuto un ruolo chiave nella costruzione dell’autostima di Vingegaard, un processo che continua ancora oggi tanto da farle immaginare un nuovo progetto. “Deve puntare a tutti i grandi giri in un anno”, ha dichiarato Trine.

Trine Hansen: 'Non è facile essere la moglie del miglior corridore del mondo'

Nonostante le difficoltà per i tanti giorni di vita lontani, Trine Marie Hansen sembra vivere il suo ruolo di moglie di un ciclista professionista con grande serenità e consapevolezza.

“Non è sempre facile essere sposati con quello che forse è il miglior ciclista del pianeta. Dall'inizio della sua carriera nel ciclismo professionistico gli ho detto di fare del suo meglio, perché altrimenti non ne vale la pena e che ci adattiamo per gli anni in cui va avanti.

Quando non è in viaggio passiamo tutto il tempo in famiglia”, ha dichiarato Trine Marie Hansen, riferendosi ai tanti giorni di lontananza da casa del marito.

Vingegaard ha più volte detto che Trine ha avuto un ruolo determinante nella sua crescita come campione, facendogli perdere la paura della competizione e dandogli una nuova consapevolezza nei suoi mezzi.

Vingegaard considera la moglie come la consigliera migliore, anche perché conosce a fondo il mondo del Ciclismo e con lei parla anche di aspetti di cui probabilmente poche altre compagne di campioni si interessano.

'Sogno che corra tutti i grandi giri nella stessa stagione'

Trine appare anche più ambiziosa dello stesso Jonas, e ha pubblicamente invitato il marito ad alzare ulteriormente l’asticella e puntare a un progetto eccezionale.

“Il mio sogno è che Jonas corra tutti e tre i grandi giri nella stessa stagione” ha dichiarato, aggiungendo che il momento potrebbe essere già molto vicino: “Penso che debba sfrutta il suo livello attuale per farlo”.

Finora Vingegaard ha corso per tre volte il Tour de France, collezionando due vittorie e un secondo posto, e una Vuelta, il suo primo impegno nei grandi giri in cui fece da gregario a Roglič. Il danese tornerà alla corsa spagnola in questa edizione per puntare alla doppietta Tour - Vuelta. Non ha invece mai partecipato al Giro d'Italia.