Ben Shelton sta emergendo come una promettente stella nel panorama del Tennis statunitense. Otto mesi dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open, il giovane di 20 anni proveniente da Atlanta ha conquistato un posto nelle semifinali degli US Open e giocherà contro Djokovic, diventando il terzo giocatore Under 21 nell'era Open a raggiungere la prima semifinale ATP in uno Slam, seguendo le orme di Gustavo Kuerten e Wayne Ferreira.

Esordi nel circuito ATP

Dopo questa vittoria, Ben Shelton ha deciso di diventare un tennista professionista e ha iniziato a competere nei tornei negli Stati Uniti, seguendo il consiglio di suo padre.

Il suo debutto in tornei ATP è avvenuto a luglio 2022, a Atlanta, dove ha impressionato con una vittoria su Ramanathan e l'elogio di John Isner.

Il giovane tennista ha ottenuto notorietà nel 2022 a Cincinnati, dove ha vinto il suo primo match in un Master 1000 battendo Lorenzo Sonego e ha eliminato Casper Ruud, all'epoca numero 5 del mondo.

Risultati negli Slam

Il suo debutto in uno Slam è avvenuto nel 2022 agli US Open, dove ha ricevuto una wild card ma è stato eliminato al primo turno da Borges.

Prima degli Australian Open 2023, Ben Shelton era classificato al numero 89 del ranking ATP, ma non aveva mai giocato al di fuori degli Stati Uniti fino a quel momento. Ha fatto parlare di sé raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open, diventando il primo giocatore nato nel 2002 a farlo in uno Slam e il più giovane americano a raggiungere i quarti di finale Slam dal tempo di Andy Roddick agli US Open 2001.

Dopo gli Australian Open, Shelton ha continuato a migliorare, conquistando una semifinale agli US Open e diventando virtualmente il numero 19 del mondo nel ranking ATP. La sua rapida ascesa segue le orme di leggende del tennis statunitense come Andre Agassi, Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras e Andy Roddick, alcuni dei pochi tennisti a vincere 10 partite Slam prima dei 21 anni.

Carriera

La sua storia nel tennis è ancorata alla sua famiglia, poiché suo padre Bryan è un ex tennista professionista che ha ottenuto il suo miglior ranking mondiale al numero 55 nel 1992 e ha vinto due titoli ATP. Dopo il ritiro come giocatore, Bryan Shelton ha avuto successo come allenatore nei college statunitensi.

Inizialmente, Ben Shelton aveva scelto di giocare a football americano prima di passare al tennis a 12 anni, seguendo le orme paterne.

Ha iniziato la sua carriera universitaria presso i Florida Gators, dove suo padre era l'allenatore. Nel 2021, da matricola, ha contribuito alla vittoria del titolo nazionale a squadre per i Gators.

Il momento più alto della sua carriera collegiale è stato la vittoria del titolo NCAA in singolare a Champaign, nell'Illinois, nel 2022, sconfiggendo August Holmgren in finale.