La nutrizione e l'integrazione sono sempre più al centro dell'attenzione nel mondo del ciclismo professionistico. Tutte le squadre del World Tour si avvalgono della collaborazione di esperti per ottimizzare al meglio l'alimentazione e l'integrazione, con piani e protocolli in continua evoluzione per migliorare le performance. Su questo aspetto ha destato particolare curiosità una scena che si ripete ormai in ogni corsa. Alcuni corridori, tra cui Remco Evenepoel, sorseggiano una bevanda dal colore rosso intenso appena tagliato il traguardo. Il preparatore della Soudal Quickstep, Vasilis Anastopoulos, ha svelato in un'intervista a Velò che si tratta di una bevanda chetogenica.

Anastopoulos ha dichiarato che le nuove ricerche hanno modificato il modo di utilizzare questo prodotto tanto discusso: "I chetoni accelerano il processo di recupero" ha dichiarato l'esperto della squadra belga.

Ciclismo, quanti dubbi sui chetoni

I chetoni sono da tempo al centro del dibattito nel mondo del Ciclismo. Si tratta di una sostanza prodotta in modo naturale dal fegato, ma che può anche essere ingerita in forma sintetica, solitamente tramite un liquido. I chetoni aiutano a preservare le riserve di glicogeno del corpo, ma l'effetto che la loro assunzione in forma sintetica e in modo prolungato potrebbero avere è ancora sconosciuto. Per questo, in molti hanno chiesto la loro messa al bando.

Le squadre che fanno parte del Movimento per un Ciclismo Credibile hanno vietato ai corridori di usarli, e l'Uci ne sconsiglia l'utilizzo. Tuttavia, i chetoni restano perfettamente legali secondo il regolamento antidoping, e alcune squadre non fanno mistero di usarli. Tra queste c'è anche la Soudal Quickstep.

In un'intervista a Velò, il preparatore del team belga Vasilis Anastopoulos ha spiegato che il modo in cui si utilizzano i chetoni si sta evolvendo verso un impiego nell'immediato dopo corsa.

"Secondo i nostri medici sono sicuri"

"I chetoni sono fondamentali per il rifornimento, ma possono svolgere un ruolo importante anche per il recupero. Svolgono un ruolo enorme nell'accelerare il processo di recupero. I nostri medici stanno lavorando per ottimizzare il protocollo quotidiano per i chetoni e parte del nuovo metodo che abbiamo è assumerli subito dopo la gara.

Questo è quello che vedete bere da Remco Evenepoel" ha spiegato il preparatore, rispondendo anche ai tanti dubbi sull'utilizzo di questo prodotto nel ciclismo professionistico.

"Posso capire le persone che sono scettiche nei loro confronti. Non abbiamo a disposizione tante informazioni sui chetoni come ne abbiamo su altri integratori o alimenti. D'altra parte, ci sono molti test in corso e, da quello che dicono i nostri medici, sono assolutamente sicuri. I nostri ragazzi pensano che siano efficaci” ha dichiarato Anastopoulos.