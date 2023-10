Il Tour de France sta per presentare le tappe disegnate per l'edizione 2024. ASO, la società organizzatrice della corsa, presenterà il tracciato mercoledì 25 ottobre a Parigi, ma già ora gran parte del percorso è noto grazie alle anticipazioni e indiscrezioni pubblicate dalla stampa transalpina. Sarà un Tour del tutto speciale, con due inediti assoluti per quanto riguarda la partenza e la conclusione della corsa. Il via sarà da Firenze, per la prima partenza italiana in oltre un secolo di storia del Tour, mentre l'arrivo sarà spostato da Parigi a Nizza a causa della vicinanza con le Olimpiadi.

Anche l'ultima tappa sarà particolare: una cronometro come non accadeva dal 1989. Tra le salite più importanti spiccano il Galibier, Pla d'Adet, Plateau de Beille e Col de la Bonette.

Tour de France, la prima partenza dall'Italia

Le prime tre tappe del Tour de France 2024 sono già state presentate ufficialmente da molto tempo. Le Grand Depart sarà per in Italia, come mai era successo nella più che centenaria storia della corsa gialla. L'Italia era l'unico dei paesi confinanti con la Francia a non aver ancora mai ospitato un Grand Depart, e nel 2024 questa lacuna sarà colmata. Sarà l'occasione di ricordare i cento anni dalla vittoria al Tour di Ottavio Bottecchia, e di omaggiare Gino Bartali, Marco Pantani e Fausto Coppi con dei passaggi significativi nelle tre tappe italiane.

il via sarà sabato 29 giugno con la Firenze - Rimini, tappa di media montagna che potrebbe subito accendere la corsa. Si dovranno scalare anche le salite di Barbotto, San Leo, Montemaggio e San Marino con un lungo ed estenuante su e giù per gli Appennini. Anche la seconda tappa, da Cesenatico a Bologna, si preannuncia scoppiettante con la doppia scalata alla rampa di San Luca.

L'ultima giornata italiana del Tour de France 2024, la Piacenza - Torino, è invece riservata ai velocisti. Dal Piemonte si passerà in Francia con la Pinerolo - Valloire, che offrirà una prima puntata sulle Alpi scalando Sestriere, Monginevro e Galibier prima del finale in discesa.

Nella prima settimana si preannuncia anche una cronometro individuale di una ventina di chilometri e una tappa con arrivo a Troyes con alcuni settori di sterrato.

Si sale sulla Bonette, poi finale a Nizza

La seconda settimana dovrebbe proporre degli arrivi di tappa a Saint Amand Montrond e Le Lorian, prima del confronto con i Pirenei. Qui sarebbero in programma due arrivi in salita, a Pla d'Adet e Plateau de Beille, due belle scalate che non si vedono da diversi anni. La prima è stata affrontata per l'ultima volta nel 2014, con il successo di Rafal Majka, mentre il Plateau de Beille manca dal 2015, quando vinse Joaquim Rodriguez.

L'ultima settimana offrirà invece un arrivo in salita a Superdevoluy, anche se la tappa regina si preannuncia quella di Isola 2000. Questa frazione alpina, scalerà il col de la Bonette, il valico più alto d'Europa, per poi arrivare a Isola 2000, una salita di circa 16 chilometri.

Le ultime due tappe del Tour de France 2024 sono già state svelate ufficialmente nei mesi scorsi. Vista la concomitanza delle Olimpiadi di Parigi, che inizieranno nella capitale cinque giorni dopo la fine del Tour, ASO ha deciso di spostare la conclusione della corsa di ciclismo a Nizza. La penultima tappa affronterà un percorso breve ed esplosivo, con quattro salite in rapida successione e il finale sul Col de la Couillole, ascesa di 15 km al 7%. L'epilogo non sarà con la consueta frazione - passerella per velocisti, ma con una cronometro molto impegnativa. Il percorso sarà da Monaco a Nizza, 35 km con la Turbie e il Col d'Eze.