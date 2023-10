La stagione del ciclocross è iniziata già da un mese, ma senza le grandi stelle reduci dall'attività del Ciclismo su strada. Sia Mathieu Van der Poel che Wout van Aert, così come Tom Pidcock, hanno disertato questa prima fase della stagione per recuperare energie e tornare in azione più avanti, nel periodo clou che va dalle feste natalizie ai Mondiali, previsti a Tabor a inizio febbraio. Parlando da Madrid, dove ha partecipato ad un criterium, Van der Poel ha dato qualche notizia sul programma che seguirà in quest'inverno, confermando che parteciperà "a dieci - quindici gare di ciclocross, con i Mondiali come evento conclusivo".

Van der Poel: 'Il ritorno nel ciclocross a fine dicembre'

In questo periodo di riposo dopo una stagione trionfale, Mathieu Van der Poel ha sfoggiato la sua maglia iridata di Campione del Mondo in un criterium, una sorta di corsa - esibizione, che si è svolta domenica 29 ottobre a Madrid. Il fuoriclasse olandese si è aggiudicato la gara e poi ha parlato ai media, rispondendo soprattutto a diverse domande sui suoi programmi futuri.

VDP ha spiegato che si prenderà ancora un po' di riposo prima di fare irruzione nella scena del ciclocross, e di avere già un quadro abbastanza chiaro su come gestire questa stagione invernale. Il fuoriclasse olandese copierà a grandi linee il programma dello scorso anno, concluso con la conquista della maglia iridata al termine di un duello epico con l'avversario di sempre, Wout van Aert.

"Inizierò la stagione del ciclocross verso la fine di dicembre. Sarà simile alla scorsa stagione, correrò da dieci a quindici gare, con i Mondiali come evento conclusivo" ha dichiarato Mathieu Van der Poel.

'Sono al mio livello migliore di sempre come ciclista su strada'

Al Campione del Mondo è stato chiesto come abbia fatto a trasformarsi da specialista del ciclocross a numero uno delle grandi classiche del ciclismo su strada.

"Oggi l'ultima ora, ora e mezza di una classica è paragonabile a un ciclocross", ha risposto VDP trovando delle analogie tra i due esercizi. “L’unica differenza è che devi comunque pedalare per cinque ore. È un processo iniziato qualche anno fa. Penso di essere ora al miglior livello di sempre come ciclista su strada” ha aggiunto il campione della Alpecin Deceuninck.

VDP ha parlato anche della prossima stagione del ciclismo su strada, in cui non ha escluso di fare il suo debutto alla Vuelta Espana. Il fuoriclasse olandese si concentrerà inizialmente sulle classiche primaverili, per poi focalizzarsi sulle Olimpiadi, dove potrebbe essere impegnato sia nella corsa su strada in linea che nella gara di mountain bike. Nel finale di stagione, Van der Poel sarà chiamato a difendere la maglia iridata conquistata a Glasgow. Nel 2024, i Mondiali torneranno nella loro collocazione in calendario più classica, a fine settembre, e si correranno in Svizzera. VDP potrebbe preparare la difesa del titolo debuttando alla Vuelta Espana. "Sarà una stagione speciale, visto che ci sono le Olimpiadi. Non so ancora esattamente cosa farò, ma la Vuelta Espana è certamente un'opzione" ha dichiarato Mathieu Van der Poel.