Per la AG2R, squadra tra le più antiche del Ciclismo mondiale, la stagione 2024 porterà tante novità. Dopo tanti anni, il team francese cambierà il suo main sponsor grazie all'accordo con Decathlon. L'azienda di articoli sportivi sarà il primo marchio nella denominazione ufficiale, con AG2R che diventerà il secondo nome. La sponsorizzazione ha portato anche ad un cambio di partnership tecnica. La squadra lascerà le biciclette BMC con cui ha gareggiato fino a questa stagione per salire sulle Van Rysel, marchio che fa parte del gruppo Decathlon. Nonostante il maggior prestigio delle bici BMC, i nuovi mezzi hanno superato il primo esame dei corridori.

"Rispetto alla BMC, la Van Rysel è più leggera e reattiva, si è rivelata più veloce" ha commentato Oliver Naesen.

À partir de janvier 2024, les coureurs de l'équipe DECATHLON AG2R LA MONDIALE seront équipés par @van_rysel :



- Vélos RCR Pro Dura Ace Di2 et XCR Dura Ace Di2

- Casques RCR, FCR et XCR

- Lunettes ROADR 900#DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM pic.twitter.com/o73lUOn27g — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) November 27, 2023

Ciclismo, la nuova Decathlon - AG2R

Il nuovo nome della vecchia AG2R Citroen sarà Decathlon - AG2R La Mondiale. L'organico è stato profondamente rivisto e si preannuncia più poliedrico e con più corridori in grado di ottenere delle vittorie. Rispetto allo scorso anno non ci sarà più Greg Van Avermaet, che ha chiuso la carriera, così come Schar e Cherel, mentre non sono state confermate alcune seconde linee come Sarreau, Venturini, Baudin, Raugel e Lawrence Naesen.

Tra i nuovi spicca un grande velocista in caccia del rilancio, Sam Bennett, oltre a Victor Lafay e Bruno Armiral, grandi protagonisti al Tour de France e al Giro d'Italia nel 2023. La nuova Decathlon - AG2R conterà anche sull'esperienza di Dries de Bondt, sul debuttante Gianluca Pollefliet e su Sander De Pestel.

La novità che ha catturato maggiormente l'attenzione e la curiosità degli appassionati di ciclismo è però l'arrivo di Van Rysel, marchio del gruppo Decathlon, come fornitore di biciclette al posto di BMC, costruttore particolarmente prestigioso e all'avanguardia.

De Pestel: 'È logico che la gente fosse un po' turbata'

I prodotti Van Rysel non hanno un pedigree pari a quello della BMC. Proprio per questo motivo la partnership con un team World Tour ha suscitato una certa sorpresa. Oliver Naesen, corridore tra i più esperti della Decathlon - AG2R, ha però rilasciato un feedback molto positivo dopo aver testato personalmente le nuove biciclette che il team avrà in dotazione nella stagione 2024 del ciclismo professionistico.

"Durante le trattative contrattuali, ho avuto la fortuna di testare la bici. Sono rimasto sorpreso, proprio come gli altri corridori che l'hanno provata. Rispetto alla bici BMC, la bici Van Rysel è molto più leggera e reattiva. Per dirla senza mezzi termini: non devi lottare per far andare la bici. Si è rivelata più veloce" ha commentato Oliver Naesen.

Dello stesso avviso è stato Sander De Pestel. "È logico che la gente sia un po' turbata. Decathlon, infatti, non ha la reputazione di avere biciclette per ciclisti professionisti. Hanno comprato bici di alcune marche e le hanno confrontate tra loro per vedere cosa c'è di buono e di cattivo nelle diverse biciclette. Ci stanno lavorando da 3 anni.

Hanno cercato di risparmiare peso ovunque. La rigidità e il materiale della bicicletta sono di prim'ordine", ha dichiarato De Pestel, confermando che la bici che avranno a disposizione i corridori della Decathlon AG2R non avrà nulla da invidiare a quelle delle altre squadre con marchi più blasonati.