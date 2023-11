L'Italia del tennis, dopo la straordinaria settimana vissuta con Sinner e le ATP Finals, si appresta a vivere un altro appuntamento importante, quello con le Final 8 di Coppa Davis a Malaga. Gli azzurri scenderanno in campo domani, giovedì 23 novembre, alle ore 10 contro un avversario insidioso come l'Olanda. Anche se la Coppa Davis spesso regala risultati sorprendenti, almeno sulla carta l'Italia rientra nelle favorite per la vittoria finale anche, e soprattutto, per quanto ha fatto vedere Sinner a Torino.

I tifosi italiani ancora con il fiato sospeso: c'è Sinner e la Coppa Davis

La prima sorpresa da queste Finals 8 di Coppa Davis è arrivata dalla Finlandia che ha conquistato l'accesso alle semifinali battendo il Canada, detentore del titolo. L'Italia giocherà contro l'Olanda e naturalmente Jannik Sinner sarà la punta di diamante della squadra azzurra. Il primo match, alle ore 10, vedrà protagonisti i due numeri due delle rispettive squadre. Filippo Volandri dovrà scegliere tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere il giovane sanremese colui che dovrà affrontare Van de Zandschulp. A seguire Jannik Sinner giocherà contro il numero 1 dell'Olanda e numero 23 dell'ATP Ranking, Tallon Griekspoor.

Per quanto riguarda la formazione per il doppio molto dipenderà da quello che sarà il risultato dei due singolari: gli orange comunque dovrebbero schierare un doppio molto forte, quello formato da Koolhof e da Rojer. Se l'Italia riuscirà a superare l'ostacolo Olanda, salvo sorprese, si troverà di fronte la Serbia di Novak Djokovic, che in questo primo turno giocherà contro la Gran Bretagna.

Jannik Sinner, quindi, potrebbe sfidarsi per la terza volta in dieci giorni contro il numero uno del mondo e vincitore delle ultime ATP Finals. Ancora presto per parlarne, visto che prima gli azzurri dovranno concentrarsi sull'Olanda, avversario ostico su questo tipo di superficie.

Anche Matteo Berrettini a Malaga

Intanto a Malaga è arrivato anche Matteo Berrettini, il grande assente della formazione azzurra.

Il finalista dell'edizione 2021 del torneo di Wimbledon non è stato convocato in quanto è ancora in fase di recupero dai numerosi problemi fisici che hanno segnato il 2023, l'ultimo alla caviglia destra accusato allo U.S. Open. Berrettini ha bisogno di allenarsi ed ecco perché si metterà a disposizione dei suoi compagni come sparring partner in allenamento. Dopo le polemiche scoppiate in occasione degli incontri eliminatori, c'è bisogno di tutti e soprattutto di unione all'interno della squadra. Le premesse ci sono tutte, ora la parola al campo.