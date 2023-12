Il Team Ineos prosegue e rafforza la sua politica di valorizzazione dei giovani. Per mettere le basi di un nuovo ciclo vincente, la squadra britannica ha deciso di non puntare sull'ingaggio di grandi stelle già affermate, ma di individuare dei talenti emergenti sempre più giovani. Questa politica si concretizza con il doppio salto di categoria di due 18enni attesi come dei possibili crack della nuova generazione del ciclismo. Già nei mesi scorsi era stato confermato l'arrivo dell'americano Andrew August, ed ora, ormai a poche settimane dalla ripresa dell'attività, è stato presentato un altro talenti che segue lo stesso percorso.

Si tratta del 18enne danese Theodor Storm: un ragazzo che passa direttamente dagli juniores al Ciclismo WT portando l'organico della Ineos a quota 28 corridori.

Storm: 'La Ineos è la squadra perfetta'

La tendenza di far passare al professionismo dei ragazzi sempre più giovani, spesso saltando del tutto la categoria under 23, ha preso sempre più piede nel ciclismo professionistico. L'ultimo talento a ripercorrere il cammino già tracciato dai vari Evenepoel, Tarling e Uijtdebroeks, è il danese Theodor Storm, diciottenne che si divide tra il ciclismo su strada e i velodromi.

Inizialmente, Storm sarebbe dovuto passare al professionismo nel 2025, ma la Ineos ha poi deciso di anticipare il salto e farlo debuttare fin dalla prossima stagione con uno specifico programma di crescita graduale.

"Per me questa è la squadra perfetta. Questo trasferimento mi permette anche di concentrarmi sulle prossime Olimpiadi con la nazionale danese. So che la squadra ha enormi ambizioni per il futuro e vorrei dare il mio contributo" ha dichiarato il 18enne danese.

Con la conferma dell'arrivo di Theodor Storm, il Team Ineos ha raggiunto la quota di 28 corridori per la stagione 2024.

Oltre al giovane danese e all'altro talento 18enne Andrew August, sono stati ingaggiati l'ex Campione del Mondo a cronometro Tobias Foss e Oscar Rodriguez, scalatore spagnolo che andrà a rinforzare il gruppo delle grandi corse a tappe. Sono invece partiti Tao Geoghegan Hart (Lidl Trek), Luke Plapp (Jayco), Daniel Felipe Martinez (Bora), Pavel Sivakov (UAE), Ben Tulett (Visma Lease a Bike) e Cameron Wurf, che non ha ancora definito il suo futuro.

Thomas al Giro, Rodriguez al Tour

I programmi per la nuova stagione sono già stati definiti a grandi linee. Geraint Thomas sarà il leader al Giro d'Italia, dove ci sarà anche Filippo Ganna. Al Tour la squadra punterà soprattutto su Carlos Rodriguez, il giovane spagnolo quinto nella scorsa edizione. Nelle classiche Ganna guiderà il team tra Sanremo e campagna del pavè, mentre nelle Ardenne subentrerà Tom Pidcock. Il britannico si misurerà anche con il Tour per capire quale potrà essere la sua dimensione futura come uomo da grandi giri.

La Vuelta Espana sarà invece l'obiettivo principale di Egan Bernal, ancora alla ricerca di una faticosa risalita dopo l'incidente di due anni fa. Altri corridori da seguire con attenzione sono il fenomeno emergente delle cronometro Joshua Tarling, l'olandese Thymen Arensman, corridore in grande crescita per le corse a tappe, e l'americano Magnus Sheffield, 21enne dal talento eclettico.

I corridori della Ineos per la stagione 2024