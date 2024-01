Assente agli Europei su pista di Apeldoorn, Filippo Ganna è pronto a cominciare la sua stagione al Tour Down Under, in programma dal 16 al 21 gennaio. Per il primatista dell'ora sarà la prima volta assoluta nella corsa australiana che fa scattare anche il calendario del World Tour. Nella conferenza stampa che ha preceduto il via della corsa, il campione piemontese ha dichiarato di non avere delle specifiche aspettative o degli obiettivi per questo esordio. Ganna ha raccontato di aver passato "sei settimane senza bicicletta" durante la pausa tra una stagione e l'altra e di essere soprattutto alla ricerca di buone sensazioni in vista della parte più importante di questa annata in cui parteciperà anche al Giro d'Italia e alle Olimpiadi di Parigi.

Ganna: 'Al Tour Down Under per riprendere il ritmo'

Nella corsa che apre la stagione, il Tour Down Under, il ciclismo italiano cala subito il suo numero uno Filippo Ganna. Per la prima volta in carriera il campione della Ineos ha scelto la corsa australiana per il debutto stagionale. Al Down Under Ganna non troverà le sue amate cronometro, ma potrà fare un bel blocco di lavoro approfittando di condizioni climatiche favorevoli. Riguardo agli obiettivi e le aspettative per questo esordio, il corridore piemontese ha tenuto profilo basso in conferenza stampa. "Sono stato sei settimane senza bicicletta, quindi la cosa migliore adesso è di riprendere il ritmo di corsa" ha dichiarato Ganna, che ha indicato nell'ecuadoriano Jhonatan Narvaez il probabile leader della Ineos per questa corsa.

"Penso che Narvaez possa fare meglio di me al momento, abbiamo visto nel criterium quanto sia in forma" ha commentato il campione olimpico.

Ciclismo, dopo l'Australia tappa in Algarve

Filippo Ganna ha fatto riferimento alla tradizionale corsa in circuito che precede il via del vero e proprio Tour Down Under, e che ha visto Narvaez battere allo sprint Tesfatsion.

Il due volte iridato a cronometro ha però lasciato intendere che potrebbe cercare di mettersi alla prova con qualche azione, almeno in una delle sei tappe del Tour Down Under. "Vedremo se da qui alla fine della settimana ritroverò delle buone gambe o no" ha dichiarato Ganna.

Dopo il Tour Down Under, Filippo Ganna resterà ancora in Australia per proseguire la preparazione e correre la Cadel Evans Great Ocean Road Race, corsa in linea in calendario il 28 gennaio.

Dopo questa lunga trasferta dall'altra parte del mondo, il campione olimpico correrà per la prima volta in Europa alla Volta Algarve, gara a tappe portoghese in programma dal 14 al 18 febbraio. Ganna sarà poi presente alla Tirreno Adriatico e alla Milano Sanremo, mentre ci sono dei dubbi sulla presenza alla campagna di classiche al nord e soprattutto alla Roubaix, in cui fu sesto un anno fa. In questa stagione caratterizzata dalle Olimpiadi di Parigi, Ganna vorrebbe concentrarsi sul Giro d'Italia e sull'appuntamento a cinque cerchi, obiettivi che potrebbero essere compromessi da una corsa pericolosa come la Roubaix.