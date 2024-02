Alla vigilia dell'apertura della stagione del Ciclismo in Belgio, programmata per sabato 24 febbraio con la classica Het Nieuwsblad, Wout van Aert ha parlato al giornale Het Laatste Nieuws. Il campione della Visma Lease a Bike ha raccontato che la sua squadra è impegnata nello studio di un nuovo sistema di preparazione basato su allenamenti al caldo. Secondo van Aert, questa potrebbe essere una delle nuove frontiere del ciclismo professionistico, come in passato è stato per i ritiri in alta quota. "Credo nell'allenamento con il calore e voglio assolutamente provarlo" ha dichiarato il corridore belga.

Van Aert: 'La Visma è impegnata a studiare gli allenamenti con il calore'

L'idea dell'allenamento con il calore è quella di portare il corpo ad assumere degli adattamenti che possano migliorare le prestazioni atletiche. Il sistema è abbastanza semplice e viene già adottato da alcuni corridori prima di quelle gare in cui si presume di trovare delle condizioni climatiche estreme, come temperature e tassi di umidità molto elevati. Gli allenamenti vengono svolti in stanze riscaldate ed anche con strati aggiuntivi di vestiario.

La Visma Lease a Bike sta studiando l'effettiva efficacia di questo tipo di allenamenti, per capire se una programmazione più specifica e scientifica di quella un po' primitiva che viene adottata adesso, possa realmente migliorare le prestazioni.

"Credo nell'allenamento con il calore e voglio assolutamente provarlo. Vorrei fare tutto ciò che può farmi migliorare in modo lecito" ha dichiarato Wout van Aert a Het Laatste Nieuws. "La nostra squadra è impegnata a studiare come ottenere il massimo effetto dall'allenamento al caldo. Aspetterò questo lavoro di ricerca finché non sapremo meglio come e cosa fare" ha continuato il campione belga.

Secondo Wout van Aert l'allenamento con il calore potrà seguire l'evoluzione già vissuta da quelli in altura. "Già quindici anni fa i corridori andavano ad allenarsi in altura, ma non sapevamo esattamente come farlo. Ora la nostra squadra sa perfettamente come gestire la preparazione in alta quota e trarne il massimo beneficio.

Forse presto potremmo dire altrettanto dell'allenamento con il calore" ha dichiarato il campione della Visma Lease a Bike.

Il programma di corse di Wout van Aert

Wout van Aert ha iniziato la sua stagione correndo due gare in linea in Spagna, la Clasica de Almeria e la Clasica Jaen, e poi la Volta Algarve, in cui ha vinto una tappa in volata. Ora è atteso al weekend d'apertura del ciclismo belga, con la Het Nieuwsblad e la Kuurne Bruxelles Kuurne del 24 - 25 febbraio.

Dopo questo doppio impegno, van Aert tornerà in altura per un periodo di allenamenti. Con la E3 di Harelbeke del 22 marzo inizierà la parte più importante della sua stagione, con la sequenza di classiche composta da Gand Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Giro delle Fiandre e Parigi Roubaix. Van Aert debutterà quindi al Giro d'Italia, mentre per questa stagione diserterà il Tour de France.