Nella cronometro di Lido di Camaiore, che ieri ha aperto la Tirreno Adriatico 2024, non è arrivato il terzo successo consecutivo di Filippo Ganna, che molti pronosticavano come quasi certo. Il due volte iridato della specialità era il grande favorito della corsa, ma è stato battuto per appena un secondo da Juan Ayuso. Lo spagnolo della UAE Emirates ha sfoderato una prestazione di altissimo livello, un po' inattesa, e si è preso il lusso di mettersi alle spalle uno dei più grandi specialisti delle crono. Nel dopo corsa Ganna ha analizzato lucidamente la sua prova e non ha nascosto un po' di delusione per una forma che tarda ad arrivare.

"Quando non vai come vorresti, conoscendo le tue capacità, è difficile" ha dichiarato il campione della Ineos.

Ganna: 'Mantenere la calma anche se non arrivano le vittorie'

L'avvio di stagione di Filippo Ganna non è stato dei più semplici. Il corridore piemontese è un po' in ritardo di condizione a causa di un'influenza che lo ha costretto ad interrompere la preparazione. A causa di questo banale incidente di percorso, le prime uscite non sono state del tutto convincenti. Ganna è finito solo sesto nella cronometro della Volta Algarve, in cui ha rimediato un passivo di 47'' da Evenepoel, un risultato pesante e del tutto anomalo per uno specialista come lui.

L'avvio della Tirreno Adriatico ha trovato un Filippo Ganna in crescita, ma ancora non abbastanza per conquistare la vittoria.

Nella crono di Lido di Camaiore, già vinta nelle ultime due edizioni, il corridore della Ineos non sembrava avere avversari del suo stesso rango, ma è finito per un secondo alle spalle di Juan Ayuso. "Perdere per un solo secondo significa che ho fatto meglio dell'ultima volta, quindi sono già contento" ha commentato Ganna, che però nel prosieguo della sua analisi non ha nascosto una certa delusione.

"Dobbiamo continuare a lavorare sperando di tornare a vincere. In Algarve non ero riusciti a spingere certi valori, sono soddisfatto delle sensazioni. Quando non vai come vorresti, conoscendo le tue capacità, diventa difficile. Può essere un po’ faticoso e stressante, ma devi rimanere concentrato sui tuoi obiettivi" ha commentato Filippo Ganna, ben sapendo di dover ancora pagare il conto per i problemi di salute avuti qualche settimana fa e invitando a non fare bilanci troppo precoci.

"Non voglio né accelerare né rallentare il processo di crescita. Se certe vittorie non arriveranno dovremo solo mantenere la calma, sperare che più avanti arrivino quelle più importanti. Ma le conclusioni le trarremo più avanti. Non siamo macchine in cui basta girare una vite per aumentare la cilindrata del motore” ha dichiarato Filippo Ganna.

Il programma di Ganna: alle Olimpiadi, strada e pista

Dopo la Tirreno Adriatico, che si concluderà domenica 10 marzo a San Benedetto del Tronto, Filippo Ganna correrà la Milano - Sanremo, in cui arrivò secondo un anno fa. Il campione piemontese tralascerà per questa stagione le classiche del nord e soprattutto la Parigi Roubaix, pensando a prepararsi per il Giro d'Italia e per gli importanti appuntamenti dell'estate.

Dopo il Giro, Ganna punterà sulle Olimpiadi di Parigi, sia alla cronometro su strada che al quartetto dell'inseguimento su pista e quindi ai Mondiali di Zurigo.