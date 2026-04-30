Archiviata la campagna di classiche di primavera, il ciclismo professionistico inizia subito la stagione delle corse a tappe. Il grande appuntamento del mese di maggio è naturalmente il Giro d'Italia, che partirà dalla Bulgaria venerdì 8 maggio. Non mancheranno però tante altre corse interessanti, soprattutto un fitto calendario di gare a tappe spagnole per il ciclismo femminile.

Giro, si parte l'8 maggio

Prima del Giro d'Italia, il calendario del ciclismo World Tour propone la parte finale del Giro di Romandia, fino a domenica 3 maggio, e la Eschborn Frankfurt, corsa in linea tedesca in programma il 1° maggio.

Questa gara presenta una parte centrale mossa, ma gli ultimi 35 km pianeggianti per una possibile volata. Al via sono attesi tra gli altri anche Pidcock, Andresen, Van Poppel, Wellens, Ackermann.

Dall'8 maggio, poi, tutte le attenzioni saranno concentrate sul Giro d'Italia, che si concluderà a Roma domenica 31. La corsa rosa ha dovuto registrare diverse defezioni importanti, soprattutto quelle di Carapaz e Almeida, e vedrà Jonas Vingegaard nel ruolo di grande favorito. Molto atteso sarà Giulio Pellizzari, la speranza di podio del ciclismo italiano, mentre tra gli altri protagonisti vedremo anche Bernal, Gall, Ganna, Milan e Ciccone. Il Giro sarà trasmesso con lunghe dirette sia dalla Rai che da Eurosport, con le rispettive piattaforme di streaming RaiPlay e HBO Max / Discovery Plus.

Durante il Giro d'Italia, il calendario del ciclismo proporrà anche qualche altro appuntamento alternativo. I più interessanti sono la Tro Bro Leon del 10 maggio, corsa francese che propone dei tratti di sterrato, la Quattro Giorni di Dunkerque dal 20 al 24, e alcune semiclassiche in Belgio come il Circuito di Vallonia e il Gp Criquielion.

Tre corse spagnole per le donne

Intanto, il calendario del ciclismo femminile si svilupperà con una serie di corse a tappe in Spagna, a partire dalla Vuelta Femenina che scatta domenica 3 maggio. La corsa propone sette tappe in linea, con l'arrivo dell'ultima sul mitico Angliru. Tra le big sono annunciate al via Ferrand Prevot e Niewiadoma. La corsa sarà un'esclusiva di Eurosport e HBO Max / Discovery Plus.

Dopo la Vuelta, il ciclismo femminile resterà in Spagna per il Giro dei Paesi Baschi, dal 15 al 17, e la Vuelta Burgos, dal 21 al 24. Infine, il 30 maggio partirà da Cesenatico il Giro d'Italia, che poi si concluderà il 7 giugno a Saluzzo.

Ecco il calendario del ciclismo di maggio 2026