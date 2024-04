E' stata una giornata drammatica quella vissuta oggi alla Volta Paesi Baschi. Dopo un paio di tappe interlocutorie, la corsa prometteva per oggi un grande spettacolo con la vera entrata in scena dei tre campioni più attesi, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. La tappa è stata però sconvolta da una grave caduta avvenuta in un tratto di discesa a poco più di trenta chilometri dall'arrivo. Il primo a cadere è stato Tesfazion e dietro di lui almeno una decina di corridori, tra cui Evenepoel, Roglic e Vingegaard, sono rimasti coinvolti, volando anche oltre la carreggiata in un canale in muratura.

La notizia ha fatto velocemente il giro del mondo del ciclismo, raggiungendo il nord della Francia, dove la Soudal Quickstep stava tenendo una conferenza stampa pre - Roubaix.

'In caso di frattura Remco si ferma qui'

Nel mezzo della conferenza stampa in cui i corridori e i tecnici stavano parlando della Parigi Roubaix di domenica prossima, Patrick Lefevere, team manager della squadra, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla caduta di Remco Evenepoel.

"Il corridore davanti a Remco è caduto e lui probabilmente si è deconcentrato un attimo. Non credo che abbiano preso troppi rischi, ma la strada sembrava molto scivolosa. Sarebbe potuta andare peggio, con quelle rocce e quegli alberi, ma sembra comunque una cosa seria. Non è mai un buon segno quando un corridore si tiene la spalla.

Questo è il periodo peggiore, in ogni caso aspettiamo il referto medico" ha commentato Lefevere, che teme una frattura per il suo corridore.

"Mancano due settimane alla Liegi, c'è tempo per recuperare, ma in caso di frattura si ferma qui" ha continuato Lefevere, che però non ritiene in pericolo la preparazione e il debutto di Evenepoel al Tour de France.

La caduta alla Volta Paesi Baschi

L'incidente è avvenuto a poco più di trenta chilometri dall'arrivo della quarta tappa della Volta Paesi Baschi. In un tratto in discesa, Tesfazion ha perso il controllo della bicicletta mentre affrontava una curva a destra molto veloce ma apparentemente senza particolari difficoltà tecniche. Il corridore della Lidl Trek era nelle posizioni di testa del gruppo, con molti dei leader delle varie squadre, e la sua scivolata ha probabilmente tratto in inganno coloro che lo seguivano. Evenepoel è finito fuori strada ruzzolando nel bosco e in mezzo agli alberi, ma ha evitato il canaletto in muratura a margine della carreggiata. Jai Vine è finito proprio in questo canale, e Vingegaard è rimasto immobile poco sopra.

Anche Roglic è rimasto coinvolto nella caduta, ma dopo qualche minuto ha rassicurato tutti salendo in ammiraglia.

Anche Evenepoel si è rialzato rapidamente, ma tenendosi una spalla, in una posizione che fa temere una possibile frattura della clavicola, come dichiarato da Lefevere. Vingegaard è stato poi caricato in ambulanza e la Visma ha confermato che il corridore è cosciente.