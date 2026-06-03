La stagione di Remco Evenepoel alla Red Bull-BORA-hansgrohe subisce una nuova svolta importante. Dopo appena sei mesi, il suo preparatore Dan Lorang lascia il team per trasferirsi alla Lidl-Trek, formazione tedesca che ha avviato una profonda opera di rinnovamento. Il campione olimpico di ciclismo dovrà quindi abituarsi a un nuovo cambio nello staff tecnico nel bel mezzo della stagione.

'Costruiamo un ambiente di coaching basato su competenze profonde'

Dan Lorang, che aveva preso in carico la preparazione di Evenepoel con il passaggio del belga alla Red Bull-BORA-hansgrohe, ha annunciato a inizio aprile la sua uscita dal team dopo quasi dieci anni di attività nella squadra.

La mossa è stata confermata oggi, con Lorang pronto a entrare nella rosa tecnica della Lidl-Trek. Originariamente, si pensava che Lorang avrebbe seguito Evenepoel fino al termine della stagione, ma gli sviluppi recenti hanno reso necessario un cambio anticipato.

Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, il nuovo preparatore di Remco sarà Tim Heemskerk, che ha già iniziato a lavorare alla Red Bull-BORA-hansgrohe. Heemskerk arriva con un ricco bagaglio di esperienze, avendo operato a lungo come preparatore presso il team Visma, dove ha guidato Jonas Vingegaard nelle vittorie consecutive al Tour de France 2022 e 2023.

La sua nomina a preparatore di Evenepoel avviene sotto la supervisione dell’allenatore capo John Wakefield, nell’ambito di un progetto più ampio di gestione condivisa e collaborazione fra lo staff tecnico del WorldTeam.

Zak Dempster, Chief of Sport in Red Bull-BORA-hansgrohe, ha parlato con entusiasmo dell’ingresso di Heemskerk nel team: «Tim porta con sé un’esperienza preziosa, maturata nel lavoro con corridori capaci di eccellere nei tre grandi giri. Stiamo costruendo un ambiente di coaching basato su competenze profonde, prospettive diverse e una forte cultura di collaborazione. Tim si integra perfettamente in questo contesto».

Heemskerk, la nuova collaborazione con Remco

L’addio di Heemskerk alla Visma, ufficializzato lo scorso febbraio, era stato motivato dallo stesso olandese con la mancanza di spazio per esprimere creatività e passione nel suo lavoro. Ora alla Red Bull-BORA-hansgrohe avrà dunque l’opportunità di mettere in pratica il proprio approccio tecnico su uno dei ciclisti più importanti del panorama mondiale.

Questo cambio nella preparazione atletica arriva in un momento cruciale per Evenepoel, che punta a consolidarsi in un ruolo da protagonista nelle corse a tappe, alla vigilia dell'appuntamento del Tour de France. La capacità di adattarsi rapidamente ai nuovi metodi di allenamento e alla filosofia di Heemskerk sarà determinante per il futuro successo del campione belga.

In sintesi, la partenza di Dan Lorang e l’arrivo di Tim Heemskerk segnano un nuovo capitolo nella carriera di Remco Evenepoel, inserendolo in un contesto tecnico rinnovato e pronto a sostenere le ambizioni ambiziose del talento belga nel ciclismo internazionale.