Quando mancano ancora un paio di mesi al grande evento delle Olimpiadi di Parigi 2024, cominciano a delinearsi le convocazioni delle nazionali più attese per le gare di Ciclismo su strada. L'Olanda sarà una delle squadre da battere in tre delle quattro corse in programma, le due gare in linea e la cronometro femminile. Koos Moerenhout, CT della nazionale maschile, avrà tutto per sé Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse della Alpecin ha infatti deciso di puntare solo alla gara di ciclismo in linea e di rinunciare a quella di mountain bike. L'allenatore olandese ha scelto di non convocare Olav Kooij, il velocista che ha trionfato nella tappa di Napoli del Giro d'Italia, Thymen Arensman, che ha ottenuto il sesto posto nella classifica generale della corsa.

Tra le donne Loes Gunnewijk potrà contare su un vero dream team, a partire dalla campionessa di Londra 2012 Marianne Vos e dalla fresca vincitrice della Vuelta Espana Demi Vollering.

Moerenhout: 'Contento che Mathieu corra solo su strada'

Mathieu Van der Poel sarà uno dei grandi favoriti della corsa di ciclismo in linea delle Olimpiadi di Parigi 2024. Reduce da una stagione e mezza in cui ha centrato tutti gli obiettivi che si era prefissato, il campione olandese ha deciso di concentrarsi unicamente sulla gara in linea. La prova presenta un percorso tecnico, ricco di strappi e cambi di ritmo che sembra disegnato su misura per le sue caratteristiche. Il Ct Koos Moerenhout ha già fatto le sue scelte e diramato le tre convocazioni per la corsa in linea.

Insieme a Van der Poel l'Olanda schiererà Dylan Van Baarle e Dan Hoole. Quest'ultimo sarà l'unico rappresentante olandese nella gara a cronometro.

La squadra appare ben delineata, con la leadership di Van der Poel, un gregario come Hoole che dovrebbe entrare in azione già nelle fasi iniziali e centrali per gestire la corsa, e un uomo forte ed esperto come Dylan Van Baarle che dovrebbe affiancare il Campione del Mondo nelle fasi più avanzate e calde.

"Sono contento che Mathieu abbia scelto di gareggiare solo nel ciclismo su strada in queste Olimpiadi" ha ammesso il Ct Koos Moerenhout. "Con un obiettivo chiaro e un percorso solido verso i Giochi, puntiamo ancora una volta al successo con questa squadra. Il percorso porta i corridori direttamente per le strade di Parigi e in particolare le salite intorno a Montmartre offrono delle opportunità" ha analizzato il tecnico orange.

L'esiguo numero di posti a disposizione ha costretto Moerenhout a lasciare fuori dalla squadra molti nomi importanti, per costruire una formazione tutta attorno a Van der Poel. Il tecnico olandese ha deciso di lasciare fuori Olav Kooij, il velocista vittorioso nella tappa di Napoli del Giro d'Italia, Thymen Arensman, che nella corsa rosa è arrivato al sesto posto in classifica generale e l'esperto Wout Poels.

Gunnewijk: 'Puntiamo all'oro'

Nel settore femminile, il compito del Ct Loes Gunnewijk è stato ancora più difficile, vista la grande abbondanza di campionesse di un movimento che da anni è il punto di riferimento del ciclismo rosa. Alle Olimpiadi di Parigi, l'Olanda schiererà un vero dream team composto da Marianne Vos, già oro a Londra 2012, Demi Vollering, Ellen Van Dijk e Lorena Wiebes.

Si tratta di una squadra che sostanzialmente è composta da quattro potenziali leader e vincitrici, ognuna con caratteristiche diverse. Nella gara a cronometro i due posti a disposizione sono stati assegnati a Ellen Van Dijk, una delle principali favorite della corsa, e Demi Vollering.

Anche qui i nomi esclusi sono tanti ed importanti, da Shirin Van Anrooj a Rejanne Markus fino alla Campionessa d'Europa Mischa Bredewold.

"Queste quattro donne si completano a vicenda e hanno sicuramente delle qualità da offrire" ha commentato il Ct olandese. "Tutti i recenti successi ottenuti lo sottolineano. Attendiamo con ansia i preparativi con questa squadra, abbiamo grande fiducia e punteremo all’oro" ha aggiunto Gunnewijk.

Il programma del ciclismo a Parigi

Il programma del ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato modificato rispetto alle ultime edizioni. Le gare sono sempre le stesse quattro, in linea e a cronometro maschili e femminili, ma l'ordine è stato invertito. Si comincerà con le prove a cronometro, in programma già nel primo giorno effettivo di gare olimpiche, mentre le corse in linea occuperanno il weekend centrale del calendario dei Giochi.