Il Roland Garros è sempre più azzurro: la seconda giornata del torneo parigino regala un ottimo bilancio per il tennis italiano, sei vittorie su sette incontri. Passano il turno Sinner, Fognini, Musetti e Arnaldi in campo maschile, Paolini e Cocciaretto in quello femminile. Solamente Mattia Bellucci ha dovuto arrendersi, dopo un match bellissimo, contro l'esperto americano Frances Tiafoe.

Roland Garros, buona la prima per Sinner: bene anche Arnaldi, Musetti e Fognini

L'attesa degli appassionati di Tennis era tutta, o quasi, per il ritorno in campo di Jannik Sinner [VIDEO], dopo il ritiro a Madrid prima del match contro Auger-Aliassime e il forfait di Roma.

L'altoatesino ha giocato un buon match contro l'americano Eubanks, sconfiggendolo in tre set. Sinner ha dato l'impressione di voler gestire il proprio fisico, evitando di forzare troppo e di sprecare inutilmente troppe energie. L'altoatesino, nella conferenza stampa post match, ha ammesso di non essere al 100 per cento e di lavorare giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore. Al secondo turno, Sinner troverà il veterano Richard Gasquet, beniamino del pubblico parigino.Bella vittoria quella di Matteo Arnaldi contro un giocatore che viene considerato come l'astro nascente del tennis francese, ovvero Arthur Fils: il giocatore sanremese ha vinto in quattro set, al termine di un match dove ha messo grinta e cuore.

Al secondo turno, Arnaldi troverà un altro francese, Alexandre Muller che, nel primo turno, ha strapazzato Luca Nardi. L'Arnaldi visto contro Fils ha buone possibilità di arrivare al terzo turno.Altra nota lieta della giornata, il successo di Lorenzo Musetti che ha disputato un'ottima partita contro Galan: una vittoria in scioltezza in tre set per il carrarino che, a Parigi, lo scorso anno, arrivò sino agli ottavi di finale perdendo da Alcaraz.

Altra vittoria in tre set e in sicurezza quella di Fabio Fognini, 37 anni e non sentirli, contro l'olandese Botic Van De Zandschulp. Una partita che è durata meno di due ore, terminata con il punteggio di 6-1, 6-1, 7-5. Il secondo turno, però, è già di quelli impegnativi, visto che Fognini se la dovrà vedere con l'americano Tommy Paul, testa di serie N.

14, ma soprattutto uno dei giocatori più in forma del momento (semifinale a Roma).

Bene Paolini e Cocciaretto

In campo femminile Jasmine Paolini ha battuto in scioltezza l’australiana Daria Saville: l'obiettivo dell'azzurra è quello di regalarsi tante belle soddisfazioni in questo Roland Garros, puntando a entrare nella Top 10. Ancor più esaltante, il successo in rimonta di Elisabetta Cocciaretto che ha avuto la meglio sulla brasiliana Beatriz Haddad Maia (n. 14 del mondo). La giocatrice marchigiana giocherà, al secondo turno, contro la spagnola Bucsa.

L'en plein del tennis italiano è stato fallito per un soffio: l'unica sconfitta è arrivata da Mattia Bellucci che si è dovuto arrendere allo statunitense Frances Tiafoe.