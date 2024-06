Niki Terpstra è tra i tanti corridori che, dopo la fine della carriera da professionista, ha aperto un suo podcast che sta riscontrando un certo successo. Durante l’ultima puntata del suo “Speed of Wheels", l’ex campione olandese ha affrontato in maniera brillante e ironica un tema che da sempre è un tabù nel mondo del ciclismo e dello sport in generale, il sesso. Terpstra ha ricordato le parole di un ex compagno di gruppo, Filippo Pozzato, per raccontare qualche aneddoto divertente. “Quello che diceva Pozzato, di essere sempre rimasto in astinenza, è una sciocchezza e una cosa antiquata”, ha dichiarato Terpstra.

'In alcuni grandi giri mia moglie Ramona ha dormito con me'

Parlando a "Speed of Wheels", Niki Terpstra ha raccontato qualche storia curiosa e divertente per infrangere un tema sempre dribblato nel Ciclismo. L'ex corridore ha dichiarato che al di là delle apparenze e di quello che viene percepito dall'esterno, il realtà la situazione è cambiata rispetto a molti anni fa e che ora la mentalità è più aperta e permissiva. "Quello che dice Filippo Pozzato, che sostiene di essere stato in totale astinenza durante la sua carriera perché diceva che il sesso influisse negativamente sulla prestazione, è davvero una sciocchezza, una cosa antiquata. Conosco le storie del passato. Ad esempio, nessuna donna poteva fare visita alla squadra di Peter Post.

Ma io ho avuto delle corse a tappe in cui mia moglie Ramona ha dormito con me per qualche giorno", ha raccontato Terpstra, che poi si è lasciato andare a qualche storia curiosa e un po' sopra le righe.

"Anche i single possono avere delle relazioni durante i grandi giri. Non farò nomi di compagni di squadra, ma le miss sul palco erano sempre molto belle", ha raccontato Terpstra.

"Se abbiamo l'energia per farlo? Stai lontano da casa per quattro settimane, sei una bomba di testosterone ambulante. Quando hai qualche problema, il desiderio cala, ma con i giorni di riposo puoi tornare a farlo. Penso al Tour de France. Alla fine tutti dormono in un grande albergo al termine dell'ultima tappa a Parigi. Dopo l'arrivo tutti sono andati nelle proprie stanze, nel giro di mezz'ora l'edificio tremava", ha riso Terpstra.

La carriera di Niki Terpstra

Classe ’84, olandese, Niki Terpstra è stato per oltre un decennio uno dei grandi protagonisti delle classiche del pavè. Arrivato nel grande ciclismo nel 2007 in maglia Milram, ha poi corso anche con la Quickstep, sotto le sue diverse denominazioni, per chiudere con la Total nel 2022.

Ha vinto entrambe le più grandi classiche con il pavè, il Giro delle Fiandre e la Parigi Roubaix, firmando anche altre prestigiose corse della campagna del nord come Harelbeke e Dwars door Vlaanderen. È stato per tre volte campione nazionale. Ha rappresentato l’Olanda in sette edizioni dei Mondiali e due delle Olimpiadi, ed ha vinto per quattro volte la cronosquadre iridata per club.