Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Remco Evenepoel si presenta come uno dei grandi favoriti sia per la gara a cronometro che domani, sabato 27 luglio, apre il programma del ciclismo, sia per la prova in linea che si correrà una settimana dopo. Il campione belga è arrivato a Parigi direttamente da Nizza, dove domenica scorsa ha concluso il Tour de France al terzo posto, ed ha parlato in conferenza stampa dopo aver effettuato la ricognizione sul percorso della cronometro. Come sempre, Evenepoel si è espresso con il suo modo molto diretto e senza giri di parole, che a volte rasenta l'arroganza.

Il belga ha detto di aver un po' faticato a recuperare dal Tour, ma soprattutto ha criticato in modo pesante l'organizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024 per la scelta del percorso. "Strade di m., il fondo è pessimo", ha commentato in modo molto colorito Evenepoel.

'Il fondo stradale può essere un problema'

Concluso il Tour de France, Remco Evenepoel è rimasto un paio di giorni vicino a Nizza, e poi ha raggiunto Parigi per preparare la crono olimpica ed effettuare la ricognizione sul percorso. I corridori hanno avuto a disposizione tre ore in cui le strade sono state chiuse al traffico, ed hanno così potuto provare a ritmo di gara il tracciato che affronteranno sabato 27 luglio, con il via alle 16.30.

Al termine di questa prova, la nazionale del Belgio ha parlato in conferenza stampa, e naturalmente Remco Evenepoel si è preso la scena con qualche dichiarazione ad effetto. Il Campione del Mondo a cronometro ha criticato pesantemente l'organizzazione per la scelta del percorso su cui sarà assegnato il titolo olimpico. "Strade di m., il fondo è pessimo.

Questo può essere un problema" ha dichiarato il Campione del Mondo riferendosi soprattutto al tratto iniziale e finale che porta da Les Invalides a Place de la Bastille e viceversa. "Per il resto è molto veloce. Sulla carta sembra completamente pianeggiante, in realtà è sempre in falsopiano. Cadenza, grande rapporto e mantenere la mia posizione in bici, questo sarà l'importante per me" ha commentato Evenepoel.

'Potrei sfruttare la resistenza data dal Tour'

Il belga ha raccontato di aver vissuto una settimana difficile dopo la fine del Tour de France. "Lunedì sono stato quasi tutto il giorno a letto, martedì ho pedalato un po', ma non mi sentivo molto bene, così come mercoledì e giovedì. Devo aspettare e vedere come andrà sabato, perchè l'ultima settimana del Tour è stata molto impegnativa. Recuperare non è facile, ho ancora un po' di tempo e vedremo se basterà. La cosa positiva è che sono uscito dal Tour con tanta fiducia e questo mi da un vantaggio mentale", ha dichiarato Evenepoel.

Secondo il corridore belga, la fatica fatta al Tour potrebbe rivelarsi anche un'arma a favore nella cronometro delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Tra i principali favoriti, Evenepoel è l'unico ad aver corso la Grande Boucle, mentre Tarling e Ganna hanno scelto percorsi di avvicinamento alternativi. "Forse potrei usare quel motore in più che ti da un grande giro. Il percorso non è troppo tecnico e questo è a mio favore, potrei sfruttare la mia resistenza", ha commentato Evenepoel.

La cronometro di Ciclismo delle Olimpiadi di Parigi 2024 si corre sabato 27 luglio. Il via del primo corridore è previsto alle ore 16.32. Evenepoel, in qualità di Campione del Mondo, scatterà per ultimo, alle ore 17:21.30.