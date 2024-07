Mercoledì 17 luglio inizia il rush finale per il Tour de France numero 111 che si concluderà domenica 21 con la cronometro Monaco-Nizza. Prima dell’ultima fatica contro il tempo, per i ciclisti arrivano quattro giorni di salite sulle Alpi a cominciare dalla tappa numero 17 da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Superdévoluy di 177,8 km, con tre salite nella fase finale della frazione. La maglia gialla dovrà gestire le proprie forze e quelle della sua squadra per non arrivare in affanno alle tappe più dure in programma venerdì 19 e sabato 20 luglio.

Il percorso della 17^ tappa

La 17^ tappa del Tour de France 2024, in programma mercoledì 17 luglio, si svolgerà su un percorso di 177,8 km. La partenza sarà da Saint-Paul-Trois-Châteaux, un piccolo comune francese nel dipartimento della Drôme, nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, che ospita una tappa della Grande Boucle per la quinta volta. L'arrivo sarà invece alla stazione sciistica di Superdévoluy, che debutta come sede di arrivo in questa edizione.

Il percorso di questa tappa prevede i primi 140 km relativamente tranquilli, con un traguardo volante che assegnerà punti per la maglia verde situato a Veynes, dopo 114,8 km di gara. Lo scenario cambia negli ultimi 40 km, dove sono concentrate tutte le salite della giornata.

Il primo G.P.M., il Col Bayard (2ª categoria), si scollina dopo 145 km di gara: si tratta di una salita di 6,8 km con pendenza media del 7,3%. Dopo una breve discesa, il gruppo affronterà la salita di Col du Noyer (1ª categoria), 7,5 km con pendenza media dell’8,1%. Su questa vetta è previsto anche il quarto, e ultimo, Point Bonus di questa edizione del Tour de France.

Come accaduto in cima al San Luca (2^ tappa), al Galibier (4^ tappa) e al Col de Pertus (11^ tappa), i primi tre ciclisti che transiteranno sul G.P.M. guadagneranno 8,5 e 2 secondi di abbuono per la classifica generale.

L’ultima salita di tappa è quella che porterà i corridori al traguardo di Superdévoluy: si tratta di una ascesa di 3ª categoria lunga 3800 metri con pendenza media del 5,9%.

Gli orari della 17^ tappa

La 17^ tappa del Tour de France 2024, in programma mercoledì 17 luglio, partirà da Cours des Platanes a Saint-Paul-Trois-Châteaux alle ore 12:35. Il gruppo lascerà la sede di partenza e si dirigerà ad andatura turistica verso il km 0 dove, alle ore 12:45, sarà dato il via agonistico. La conclusione della tappa a Superdévoluy è prevista tra le ore 16:58 (velocità media 42 km/h) e le ore 17:26 (velocità media 38 km/h).

Scaldate le gambe su queste prime salite, i corridori proseguiranno nelle zone alpine con la 18^ tappa, da Gap a Barcelonnette, di 179,5 km e cinque colli per oltre 3000 metri di dislivello.