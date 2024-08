Il programma del ciclismo su pista delle Olimpiadi di Parigi 2024, che si è aperto lunedì 5 agosto, ha subito portato in scena i protagonisti della gara più attesa per l'Italia, l'inseguimento a squadre maschile che a Tokyo conquistò una storica medaglia d'oro. Il CT Marco Villa ha schierato gli stessi quattro campioni olimpici di tre anni fa, Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon. In questa prima giornata si è svolto il turno di qualificazione, che si è rivelata un po' più sofferto del previsto per gli azzurri. Ganna e compagni hanno centrato il quarto tempo, l'ultimo disponibile per restare in corsa per la medaglia d'oro.

Ganna e Villa hanno spiegato che il livello si è rivelato particolarmente alto, anche da parte di quelle nazionali non attese alla lotta per le medaglie. Il tecnico azzurro ha anche annotato degli errori nella gestione della prova, soprattutto nella fase centrale in cui Milan ha dato una strattonata troppo violenta che poi è stata pagata nel finale. "Non abbiamo corso da Italia" ha commentato Marco Villa.

Ganna: 'Il livello è molto alto'

Il torneo di inseguimento a squadre di Ciclismo su pista delle Olimpiadi di Parigi 2024 è iniziato ieri, lunedì 5 agosto, con il turno di qualificazione. Nel velodromo di Saint Quentin en Yvelines sono scese in pista dieci quartetti sulla classica distanza dei quattro chilometri.

In questa prima fase del torneo era essenziale far segnare uno dei quattro migliori tempi per rimanere in gioco per la medaglia d'oro e d'argento. In testa alla classifica si è issata l'Australia, davanti a Gran Bretagna e Danimarca. L'Italia è riuscita a chiudere al quarto posto, davanti alla Francia, rimanendo così in corsa per la difesa del titolo.

Gli azzurri non hanno però brillato particolarmente e il finale ha riservato qualche brivido. "Siamo in un'Olimpiade e il livello è molto alto", ha commentato Filippo Ganna, tornato in azione dopo l'argento della cronometro su strada.

Il CT Marco Villa ha evidenziato una condotta di gara non impeccabile da parte degli azzurri, forse anche per i timori generati dai tempi particolarmente competitivi fatti segnare dalle nazionali già scese in pista in precedenza.

"Quando ho visto il Belgio girare su tempi di rilievo ho capito che sarebbe stata una giornata molto impegnativa", ha commentato Villa. "Non abbiamo corso da Italia, di solito partiamo tranquilli e finiamo in crescendo. Milan si è lasciato prendere la mano e poi è stato costretto a rallentare" ha aggiunto Villa.

Primo turno contro l'Australia

Il torneo dell'inseguimento a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024 prosegue oggi, martedì 6 agosto, con il primo turno, in programma dalle 19.14. Le quattro squadre che ieri hanno fatto segnare i migliori tempi si affrontano in sfide dirette. Le vincitrici di questi due confronti accedono alla finalissima per le medaglie d'oro e d'argento di mercoledì 7 agosto.

L'Italia è contrapposta all'Australia, che in qualificazione ha fatto segnare il miglior tempo, mentre l'altra sfida sarà Gran Bretagna - Danimarca.

Per accedere alla finale che assegna la medaglia di bronzo saranno decisivi i tempi fatti segnare in questo primo turno dalle nazionali sconfitte. Ci saranno anche altre due sfide tra le squadre che si sono classificate tra il quinto e l'ottavo posto nelle qualificazioni. Sarà poi stilata una classifica con tutti i tempi del primo turno e le prime due nazionali avranno accesso alla finale per il bronzo.