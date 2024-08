Remco Evenepoel è stata una delle stelle delle Olimpiadi di Parigi 2024 che chiude oggi il sipario. Il campione belga ha messo a segno un'inedita doppietta d'oro tra cronometro e prova in linea, con prestazioni travolgenti che hanno entusiasmato tutto il Belgio, dove il ciclismo è religione. Evenepoel è stato accolto come un eroe in patria, e dopo una breve vacanza è tornato a godersi ancora l'affetto del paese in un evento organizzato a Schepdaal. Il bicampione olimpico ha partecipato ad una pedalata di ben cinque ore, e poi ad un incontro con i media in cui ha parlato anche del programma per il finale di stagione.

Evenepoel: 'Mi rendo conto che è stato speciale'

Tornato da Parigi con i suoi due oro olimpici, Remco Evenepoel si è concesso una settimana di vacanza, da domenica scorsa a venerdì 9 agosto. Ieri, sabato 10, ha presenziato all'evento R.EV Ride, organizzato in suo onore a Schepdaal, e si è unito ad un folto gruppo di cicloamatori per una bella pedalata. "Ci voleva una settimana di vacanza per ricaricare le pile. La pedalata non è stata facile. Risalire in bici per cinque ore dopo una settimana di pausa è stato doloroso. È stata dura ma mi sono divertito, è stato bello vedere tutta questa gente", ha dichiarato Evenepoel in conferenza stampa.

Il campione belga ha raccontato le sue emozioni per questo traguardo da sogno raggiunto a Parigi.

"Devo ancora metabolizzare tutto, ma mi rendo conto che è speciale. Sono soddisfatto ed onorato, il Tour de France e le Olimpiadi erano gli obiettivi, puntavo a due medaglie e vincere due ori è stato straordinario, ne sono molto orgoglioso", ha continuato Evenepoel.

Remco Evenepoel ha raccontato di essersi goduto questo breve periodo di vacanza e di essere pronto a buttarsi nell'ultima parte della stagione del Ciclismo.

"Ho passato una settimana sulla sdraio, ne avevo bisogno. È abbastanza per ricaricare le batterie, ora punto sul Mondiale e sul Lombardia, che sarà l'ultima corsa della stagione", ha confermato il corridore belga. Nonostante le vittorie olimpiche, Evenepoel non si è detto appagato, ma deciso e motivato per questo ultimi appuntamenti.

"Posso ricaricarmi per quello che manca a finire la stagione. Per me è una cosa automatica, riesco a passare da un giorno all'altro da uno stato di rilassatezza ad uno super concentrato", ha dichiarato Evenepoel, che ha anche mostrato la nuova bici dorata che Specialized ha realizzato per lui.

Une semaine après son deuxième titre olympique à #Paris2024, Remco Evenepoel était présent dans son village pour la 2e édition de la R.EVRide, sur ses routes d'entraînement. En marge des célébrations, le Belge a reçu un vélo doré de la part de Specialized. pic.twitter.com/FKavI6X4cq — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 10, 2024

I record di Evenepoel

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Remco Evenepoel ha realizzato una serie di record che sono già nella storia del ciclismo.

Il campione belga ha aggiunto l'oro della prova in linea a quello dei Mondiali vinti due anni fa a Wollongong, una doppietta riuscita in passato ad appena tre corridori: Ercole Baldini, Hennie Kuiper e Paolo Bettini.

Evenepoel è però il primo corridore a vincere sia la prova in linea che quella a cronometro nella stessa edizioni dei Giochi, ed anche l'unico ad aver completato il poker di medaglie d'oro tra Olimpiadi e Mondiali, conquistando il successo in entrambi gli eventi sia a crono e in linea.