Ha fatto il suo esordio in un Gran premio di Formula 1 in Arabia Saudita il 9 marzo, sostituendo l'indisposto Carlos Sainz alla guida di una Ferrari. E Oliver Bearman non ha perso tempo, concludendo la corsa in settima posizione e piazzandosi subito in zona punti. Da quel momento la strada verso l'ingresso ufficiale nella classe regina del motorsport è stata sempre più in discesa per il 19enne pilota britannico, il quale a partire dal 2025 potrà prendere parte alla sua prima stagione in Formula 1 come driver ufficiale del team Haas. Ha già le idee chiare sul suo futuro, avendo come obiettivo quello di diventare campione del mondo, magari con la Ferrari.

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale della Formula 1, Bearman ha parlato del debutto in Ferrari, del 2025 in Haas e anche del suo attuale compagno di squadra in Prema (Formula 2), Kimi Antonelli.

Quando è sceso in pista a Jeddah al posto di Sainz, Bearman non aveva ancora compiuto 19 anni. È subito entrato nella storia come pilota più giovane che abbia mai guidato una monoposto di Maranello. L'inglese ha definito "speciale" quel momento, ricordando che Ferrari è "uno dei marchi più iconici al mondo" quando si parla di corse e Formula 1. Subito dopo ha aggiunto: "Se disegni un'auto, è rossa. Ferrari è un marchio sinonimo di corse, di vittoria, di successo e anche di piloti fantastici".

E sotto le insegne del "cavallino rampante", Bearman vorrebbe tanto, un giorno, laurearsi campione del mondo. Qualora ciò accadesse, si tratterebbe del terzo britannico a trionfare alla guida di una Ferrari dopo Mike Hawthorn (1958) e John Surtees (1964).

Bearman: 'Voglio vincere il campionato del mondo'

Inutile nasconderlo: quando arriva in Formula 1, ogni pilota sogna di avere (almeno una volta nella vita) la grande occasione di poter conquistare il titolo mondiale.

Ovviamente, ciò riguarda anche Bearman che non solo si augura di poter diventare campione del mondo, ma vorrebbe farlo con la Ferrari.

Il giovane driver britannico ha evidenziato quanto la Ferrari abbia subito creduto nelle sue qualità e abbia cominciato a sostenerlo fin dal 2021: "Hanno deciso di fidarsi di me, e anche solo mettermi al volante a Jeddah è stato un grosso rischio".

Di conseguenza, Bearman è consapevole del fatto che la scuderia di Maranello riponga una certa fiducia nel suo talento, e per questo motivo vorrebbe in futuro conquistare l'iride come alfiere del team che ha puntato così tanto su di lui.

'Spero che anche Antonelli sia in Formula 1'

Attualmente Bearman è impegnato in Formula 2 con il team Prema e ha come compagno di squadra un altro astro nascente del motorsport, Kimi Antonelli. Questi è in predicato di fare il salto in Formula 1, ma a oggi non è ancora giunta alcuna notizia ufficiale. Si parla molto di Antonelli come candidato a occupare il sedile che nel 2025 verrà lasciato libero da Lewis Hamilton (che andrà in Ferrari) in Mercedes. Nell'attesa, Bearman si è soffermato proprio sul collega italiano.

Oliver Bearman ha detto che lui e Antonelli hanno avuto finora una carriera nel mondo dei motori che è andata avanti di pari passo: dalle sfide in F4 al simulatore, fino alla situazione attuale che li vede condividere il box della Prema in Formula 2. In questa stagione 2024, Antonelli nella classifica di F2 è in vantaggio rispetto a Bearman: l'italiano è in settima posizione, mentre l'inglese è attualmente al quindicesimo posto. La speranza, per entrambi, è quella di trovarsi presto a confrontarsi in F1.

Bearman ha rivelato che gli piacerebbe vedere presto anche Antonelli in Formula 1 perché "se lo merita". Infine, tornando al sogno di poter diventare campione del mondo, il futuro pilota della Haas ha svelato: "Spero di lottare per un campionato del mondo con Antonelli perché penso che sia l'obiettivo a cui puntiamo entrambi".