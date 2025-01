L’UCI World Tour 2025 si articola in 36 competizioni distribuite tra i cinque continenti, includendo i grandi giri e le classiche più iconiche. Con la nuova Copenhagen Sprint, pensata per esaltare i velocisti, il calendario offre sfide tecniche per tutte le categorie di corridori, in un mix di gare tradizionali e novità assolute.

Il calendario del World Tour 2025

L’edizione 2025 si distingue per la sua varietà, con gare che spaziano dalle tappe pianeggianti ideali per le volate agli arrivi in salita più impegnativi. La nuova Copenhagen Sprint del 22 giugno rappresenta una delle principali novità, portando l’attenzione su una formula spettacolare che potrebbe attrarre velocisti di primo piano.

Il calendario prende il via a gennaio con il Santos Tour Down Under in Australia, dal 21 al 26. A febbraio si prosegue con la Cadel Evans Great Ocean Road Race, sempre in Australia, il 2 febbraio, e l’UAE Tour negli Emirati Arabi Uniti dal 17 al 23.

Marzo è ricco di appuntamenti: si parte con l’Omloop Het Nieuwsblad in Belgio il 1° marzo, seguito dalle Strade Bianche in Italia l’8 marzo, la Parigi-Nizza in Francia dal 9 al 16, la Tirreno-Adriatico in Italia dal 10 al 16 e la Milano-Sanremo il 22 marzo. Ad aprile, il Giro delle Fiandre in Belgio si tiene il 6, mentre la Parigi-Roubaix è prevista per il 13. Le classiche delle Ardenne includono l’Amstel Gold Race nei Paesi Bassi il 20 aprile, la Freccia Vallone in Belgio il 23 e la Liegi-Bastogne-Liegi il 27.

Maggio è dominato dal Giro d’Italia, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, mentre luglio è riservato al Tour de France, dal 5 al 27. Ad agosto troviamo la Clásica San Sebastián in Spagna il 2 e la Vuelta a España dal 23 agosto al 14 settembre. Il calendario si chiude a ottobre con Il Lombardia l’11 e il Gree-Tour of Guangxi in Cina dal 14 al 19.

La formula a punti del World Tour

Il sistema di punteggio del World Tour premia i migliori piazzamenti nelle varie gare, contribuendo alle classifiche individuali, a squadre e nazionali. Le corse più prestigiose, come i grandi giri e le classiche monumento, assegnano i punteggi più elevati, incentivando strategie mirate sia per gli atleti che per le squadre.

Le formazioni di punta, come UAE Team Emirates, Jumbo-Visma e Ineos Grenadiers, sfruttano il format per massimizzare i risultati combinando forza collettiva e qualità individuali.

I protagonisti attesi, da Pogačar all'italiano Ganna

Tra i corridori più attesi nel 2025 spiccano Tadej Pogačar, vincitore di due Tour de France e sempre competitivo nelle classiche, Remco Evenepoel [VIDEO], campione del mondo e specialista delle corse a tappe ora infortunato, e Jonas Vingegaard, vincitore dell’ultimo Tour. Tra gli italiani, ci si aspetta molto da Filippo Ganna nelle cronometro e da Giulio Ciccone nelle tappe più impegnative.

Le variabilità del World Tour

Il World Tour ha visto crescere la sua popolarità grazie alla varietà di gare e scenari che offre.

Ad esempio, le Strade Bianche, introdotte di recente nel calendario, sono diventate una delle corse più amate grazie al loro percorso unico su sterrati toscani. Allo stesso modo, il vento laterale nelle tappe del UAE Tour è spesso una variabile decisiva che rende imprevedibile il risultato.