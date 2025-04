Luca Guercilena, direttore sportivo della Lidl-Trek, è intervenuto al podcast BlaBlaBike per analizzare una delle settimane più intense del calendario ciclistico. Con il Fiandre alle porte, l’obiettivo della squadra è chiaro: competere con i più forti. "Per vincere un monumento a fronte di atleti come Van der Poel e Pogacar non è cosa semplice, però noi non partiamo mai per vinti", ha dichiarato con convinzione.

Luca Guercilena ha elogiato l’atteggiamento del suo team dopo la splendida vittoria di Mads Pedersen alla Gand-Wevelgem e il terzo posto di Jonathan Milan: "La strategia è stata ideale.

Abbiamo attaccato da lontano con Mads per mettere in difficoltà gli altri e, in caso di sprint, avremmo potuto contare sulla potenza di Jonathan".

Anche il settore femminile si conferma competitivo, grazie al secondo posto di Elisa Balsamo: "Elisa ha fatto il massimo possibile e si è piegata solo a Lorena Wiebes. È un altro piccolo passo in avanti. La squadra ha lavorato bene e siamo soddisfatti".

Lo sguardo è ora puntato sulla Ronde e su una Parigi-Roubaix che si preannuncia spettacolare: "Dobbiamo correre con lo stesso spirito anche domenica prossima. È l’unico modo per mettere sotto pressione i grandi nomi. La condizione c’è e mentalmente ci arriviamo più sereni".

Non manca un pensiero su Filippo Ganna, che ha confermato la sua presenza al Fiandre: "Ho sempre pensato che fosse nelle sue corde essere competitivo in queste corse.

Ora che si concentra solo sulla strada, sta ottenendo i risultati che merita. Rientra tra gli atleti più forti al mondo".

Guercilena ha parlato anche del suo libro "Da 0 a 1", scritto con Pier Augusto Stagi: "L’idea era raccontare una delle tante storie del Ciclismo, ma soprattutto offrire strumenti pratici su come si costruisce una squadra.

I messaggi che volevamo trasmettere sono arrivati e questo mi rende molto soddisfatto".

Chi è Luca Guercilena

Nato a Cassinetta di Lugagnano nel 1973, Luca Guercilena è uno dei direttori sportivi più esperti e rispettati del panorama ciclistico internazionale. Dopo un passato da preparatore atletico, ha intrapreso la carriera dirigenziale all’interno della nazionale italiana, per poi approdare nel 2011 alla guida tecnica della Trek (oggi Lidl-Trek).

Ha accompagnato atleti come Cancellara, Nibali e Mollema nelle grandi corse a tappe e nelle Classiche, dimostrando visione, metodo e sensibilità umana. È noto per il suo approccio manageriale moderno, per la capacità di costruire gruppi solidi e per la valorizzazione dei giovani talenti. Il libro Da 0 a 1, pubblicato nel 2024, ripercorre la sua esperienza nel ciclismo e offre uno sguardo lucido sul mestiere di team manager.