Oggi alle 20:30, Matteo Berrettini scenderà in campo a Dubai per affrontare il francese Gael Monfils. Si tratta di una sfida già vista in passato, con i precedenti che hanno sempre sorriso all'italiano, anche se non sono mai stati confronti semplici. Berrettini, che torna ad occupare una posizione tra i primi trenta del ranking ATP, si presenta ai nastri di partenza del torneo con la fiducia ritrovata dopo gli ottimi risultati di Doha, dove ha raggiunto i quarti di finale. Sempre oggi a Dubai Luca Nardi ha battuto Marton Fucsovics: proprio Nardi a Doha invece era stato battutto da Alcazar dopo una prestazione ottima.

Un percorso in salita per Berrettini

Vincenzo Santopadre, l’allenatore storico di Berrettini, ha espresso ottimismo sul futuro del suo allievo, facendo riferimento in particolare alla partita vinta a Doha contro Novak Djokovic, un risultato che potrebbe rappresentare una spinta importante per Berrettini. "Penso che la vittoria contro Djokovic a Doha, anche per come è arrivata, possa dare a Berrettini la fiducia di cui ha estremamente bisogno", ha affermato Santopadre durante un’intervista a Tennis Talk su SuperTennis. Questa affermazione lascia ben sperare per le imminenti sfide a Dubai. Berrettini non è nuovo ad affrontare Monfils, con cui ha vissuto sfide equilibrate e combattute. Con la ritrovata fiducia e il supporto del suo team, la partita di stasera si prospetta interessante.

Dove vedere la sfida di Dubai di Berrettini

La diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Inoltre, il match sarà trasmesso in diretta streaming su Tennis TV e sulla piattaforma di scommesse bet365, previa registrazione e rispetto dei termini e condizioni del servizio.

Nuove strategie e ambizioni

Un aspetto interessante del percorso di crescita del tennista romano è la sua prossima partecipazione al torneo di Indian Wells, dove, come ha annunciato Santopadre, giocherà in doppio con un altro azzurro, Lorenzo Sonego. "Sono contento che giocherà in doppio con Sonego a Indian Wells. Penso sia un'ottima scelta, anche per il suo livello in singolare", ha sottolineato Santopadre. La decisione di affiancarsi a Sonego potrebbe portare a una serie di benefici, non solo per il gioco in doppio, ma anche per consolidare il suo ritorno nel singolare.