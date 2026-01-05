La Nazionale Under 18 femminile di pallavolo è pronta a fare il proprio esordio nel Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Domani, martedì 6 gennaio, le azzurrine scenderanno in campo alle ore 20.00 al Pala Preziuso di Foggia per affrontare il Portogallo nella prima gara della pool B. La squadra guidata dal Direttore Tecnico Marco Mencarelli arriva all’appuntamento dopo un percorso di avvicinamento positivo, culminato nell’amichevole vinta contro Cerignola e con l’ultimo allenamento sostenuto questa mattina. L’Italia proverà quindi ad essere protagonista anche a livello giovanile, dopo le prestazioni eccellenti della nazionale maggiore.

Italia-Portogallo: l’esordio delle azzurrine in diretta streaming

L’esordio della Nazionale Under 18 femminile nel Torneo WEVZA sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. La sfida contro il Portogallo sarà il primo banco di prova di una pool particolarmente competitiva. In palio c’è infatti un obiettivo importante: la qualificazione ai Campionati Europei che si disputeranno dal 1° al 12 luglio 2026 tra Riga e Vilnius.

La formula del Torneo WEVZA e i gruppi

Il Torneo WEVZA vede al via sette nazionali, suddivise in due pool: la pool A composta da tre squadre e la pool B da quattro. Al termine della prima fase, le prime due classificate di ogni pool accederanno alle semifinali, mentre le restanti formazioni disputeranno le gare di piazzamento.

La squadra vincitrice del torneo conquisterà direttamente il pass per i Campionati Europei Under 18 del 2026; le nazionali classificate al secondo e al terzo posto, invece, dovranno affrontare il secondo round di qualificazione, in programma dal 26 al 29 marzo in una sede che verrà definita successivamente. La pool A è composta da Belgio, Spagna e Olanda, mentre nella pool B, oltre all’Italia, figurano Germania, Francia e Portogallo.

Le convocate dell’Italia

Per il Torneo WEVZA il Direttore Tecnico Marco Mencarelli ha convocato quattordici atlete. Questo l’elenco completo delle azzurrine: Zoe Airhienbuwa, Ginevra Cibelli, Julia Gordon e Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar e Giulia Faleschini (Chieri ’76); Laila Cantoni, Marina La Tella e Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi e Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Maria Stella Chiara (Valentino Volpianese); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci).

Un gruppo giovane ma già abituato a confrontarsi con appuntamenti internazionali di rilievo, chiamato a dimostrare sul campo solidità, continuità e spirito di squadra in un torneo che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita verso l’élite europea.