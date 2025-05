Jannik Sinner è pronto a infiammare il Foro Italico di Roma: dopo tre mesi di stop per la vicenda Clostebol, il numero uno del mondo è ormai prossimo a tornare in campo agli Internazionali BNL d’Italia, appuntamento clou del tennis mondiale e primo torneo per l’altoatesino dopo la squalifica. L’attesa è alle stelle, sia per il pubblico italiano sia per gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Jannik Sinner, il suo ritorno dopo la squalifica è previsto per sabato 10 maggio

Sinner, in quanto prima testa di serie, salterà il primo turno e debutterà direttamente al secondo, sabato 10 maggio.

Il suo avversario sarà il vincitore del match tra l’argentino Mariano Navone (n. 99 ATP) e il giovane italiano Federico Cinà (n. 323 ATP), entrambi mai affrontati prima da Jannik Sinner nel circuito maggiore. L’orario esatto verrà definito il giorno precedente, ma è probabile che il match si disputi tra la mattina e il primo pomeriggio.

Il tabellone e il potenziale percorso di Sinner

Sinner si trova nella parte alta del tabellone, mentre Carlos Alcaraz è in quella bassa: i due potrebbero incontrarsi solo in quella che sarebbe davvero una finale da sogno, attesissima dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Dopo l’esordio, il primo vero banco di prova potrebbe arrivare ai quarti di finale, dove l’azzurro potrebbe incrociare il norvegese Casper Ruud, fresco vincitore del torneo di Madrid, oppure l’americano Taylor Fritz o l’australiano Alex De Minaur.

Solo in semifinale o in finale potrebbero esserci incroci con altri big come Alexander Zverev o lo stesso Alcaraz.

Le parole di Sinner: 'Obiettivo Parigi, ma prima c'è Roma'

In conferenza stampa, Sinner ha sottolineato come il suo vero obiettivo sia il Roland Garros, ma che a Roma vuole testare il proprio livello dopo lo stop: “L’obiettivo è Parigi, ma sono qui per vedere a che livello sono. Non sono qui per battere chiunque, ma per provare a passare il primo turno, poi vediamo cosa succede. Fisicamente sto bene, anche mentalmente, questo pagherà con il tempo”. Sinner ha anche raccontato la strana, ma bella sensazione di tornare in campo dopo la sospensione, sottolineando la natura individuale del tennis e la voglia di ripartire senza paura, ma con entusiasmo.

Il 'Sinner-Day' e il sostegno del pubblico

Il ritorno di Sinner sta catalizzando l'attenzione dei media, accompagnato da un grande affetto da parte dei tifosi. Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, lo ha definito “come un leone in gabbia e quella gabbia è stata finalmente aperta”, sottolineando quanto il pubblico italiano fosse in attesa di rivederlo in campo e quanto il suo status di campione del mondo sia motivo di orgoglio per tutto il movimento tennistico italiano. L’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia entrerà nella storia anche perché Sinner è il primo italiano a giocare il torneo da numero uno del ranking ATP.