L’Italia si appresta a giocare una sfida decisiva per la fase a gironi della Volleyball Nations League 2025. La nazionale femminile sabato 12 luglio affronterà la Turchia nel penultimo match della terza week ad Apeldoorn (Olanda). La partita è in programma alle ore 19.00 presso la Omnisport Arena. L’Italia si presenterà a questo match da prima in classifica, imbattuta e con una striscia aperta di venticinque vittorie consecutive tra le varie competizioni. Le azzurre sono reduci dalla netta vittoria per 3-0 contro la Serbia e proveranno a confermarsi contro la nazionale turca per ottenere un accoppiamento più agevole in vista delle Finals di Lodz, a cui le azzurre hanno già centrato la qualificazione matematica.

Il match tra Italia e Turchia sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Presentazione del match con la Turchia e precedenti

La Turchia guidata dal CT Daniele Santarelli è sicuramente un avversario di livello, infatti in questa Volleyball Nations League ha perso una sola partita, contro il Brasile nella seconda week. Attualmente la Turchia si trova al quinto posto nella classifica generale provvisoria, con ventidue punti, sei in meno delle azzurre. In questa settimana ad Apeldoorn invece le turche hanno aperto con una vittoria per 3-0 contro le padrone di casa dell’Olanda. Una sfida quindi sulla carta difficile per le azzurre, come ha confermato la palleggiatrice Alessia Orro, che ha così presentato il match alla FIPAV: “Sarà sicuramente una partita difficile e combattuta sappiamo che la Turchia è una squadra ostica che in tante occasioni ci ha messo in difficoltà”.

A livello di precedenti nella pallavolo femminile tra Italia e Turchia, si sono disputati settantaquattro match, con il bilancio complessivo a favore delle azzurre, con cinquantatre vittorie e ventuno sconfitte.

La netta vittoria delle azzurre contro la Serbia

L’Italia nell’ultimo match disputato prima del giorno di riposo ha superato nettamente la Serbia con il punteggio di 3-0 (25-17; 26-24; 25-20). Alle serbe non è bastato il rientro della fuoriclasse Boskovic per riuscire a fronteggiare le nostre portacolori, che hanno chiuso il match con un’altra prestazione convincente. Dopo un primo set guidato in scioltezza dalle azzurre, il secondo ha visto invece lunghe fasi combattute punto a punto, ma alla fine un attacco di Stella Nervini porta il successo all’Italia.

Infine nel terzo set dopo un equilibrio iniziale fino al 16-16, le azzurre hanno preso il comando del gioco, andando a chiudere con ampio vantaggio. La top scorer della partita è stata Paola Egonu con 17 punti, seguita da Boskovic con 14.