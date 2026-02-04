Si avvicina il momento della Final Four di Coppa Italia di pallavolo maschile, che nel weekend animerà l’Unipol Arena di Bologna mettendo in palio il primo trofeo italiano dell’annata. Dopo la semifinale inaugurale tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, il programma di sabato 7 febbraio si completerà alle ore 18.00 con la sfida tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia, un confronto che rappresenta un remake diretto di una delle semifinali della passata edizione. Una partita che mette di fronte due squadre protagoniste assolute della SuperLega, separate da ambizioni diverse ma accomunate dalla volontà di arrivare fino in fondo.

Verona è a caccia della prima storica Coppa Italia, mentre Perugia si presenta a Bologna con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il proprio palmarès, andando a caccia della quinta affermazione nella competizione. Il match tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Lo stato di forma di Perugia e Verona

La semifinale di Bologna arriva in un momento particolarmente significativo per entrambe le squadre, che occupano le prime due posizioni della classifica di SuperLega. Perugia si presenta da capolista, con 50 punti, forte di una lunga striscia di vittorie che ha consolidato il primato e rafforzato le certezze del gruppo.

L’ultima sconfitta dei Block Devils risale allo scorso 23 novembre sul campo di Trento, mentre nel turno precedente era arrivata la sconfitta contro la stessa Verona. La squadra umbra appare quindi in uno stato di forma molto solido. Verona, seconda a quota 45 punti, arriva invece da una battuta d’arresto significativa, la sconfitta per 3-0 contro la Lube Civitanova, che ha interrotto un periodo positivo fatto di risultati e prestazioni convincenti. La semifinale contro Perugia rappresenta quindi per i veneti l’occasione ideale per rilanciarsi, mentre per i Block Devils è un banco di prova cruciale per confermare il proprio status di favorita.

I precedenti in Coppa Italia

Quella dell’Unipol Arena sarà la sesta sfida tra Verona e Perugia in Coppa Italia e la seconda consecutiva in semifinale.

Nella scorsa edizione Verona riuscì a imporsi al tie-break, conquistando così l’accesso alla finale. Negli altri quattro precedenti, tutti disputati nei quarti di finale, il copione era stato invece favorevole ai Block Devils, capaci sempre di eliminare gli avversari.